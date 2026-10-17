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Gündem 4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu
Gündem

4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu

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4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu

Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine dair haberler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı skandal etkinlikle ilgili suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenecek yarışma hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

 

Antalya’da ahlaksız yarışma

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve dijital mecralarda, Antalya'da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla "Little Miss and Little Mister United World" adlı bir güzellik yarışması düzenleneceğine ilişkin haberler üzerine açıklama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

 

“Çocukları ticari birer unsur haline getiren organizasyon”

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması ve yetişkinlerin güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticari birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

 

Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Hiçbir ticari faaliyet, tanıtım veya organizasyon, çocuklarımızın haklarından ve esenliğinden daha değerli değildir. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Çocuklarımızı korumak amacıyla görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gerekli tüm hukuki ve idari adımlar kararlılıkla atılacak, süreç titizlikle takip edilecektir."

Akit çağrıda bulunmuştu

Akit, 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenmesi planlanan söz konusu yarışmaya yönelik tepkileri daha önce gündeme taşımış, çocukların yarıştırılmasına tepki göstererek skandal organizasyonun yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

 

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Yorumlar

KÖKSAL

Gazeteci ECE SEVİM kardeşimiz konuyla ilgili çok haberler yaptı, yetkililer şimdi mi farkettiler... Muhittin Böcek bu işlerle çok ilgilendi, görmezden gelindi maalesef... İnşaAllah neşter vururlar...

Vahap

İdamlık işler.
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