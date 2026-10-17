Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!

İngiltere’de 14 yaşındaki Adriana Retyte’nin kendisini asarak öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın hayatını kaybetmeden önce TikTok’ta intiharla ilgili çok sayıda video izlediği ortaya çıktı.

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki Adriana Retyte, asılmış bir şekilde ağır yaralı halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede 10 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Profesyonel futbolcu olmayı hayal eden genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, sosyal medya kullanımı ve internette karşılaştığı içerikler incelendi.

Ashwellthorpe köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 9. sınıf öğrencisi Adriana, 8 Mayıs akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra odasına gitti. Bir süre sonra kızlarının odasına giren annesi Greta ve üvey babası Ben, onu hareketsiz halde buldu.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ DİJİTAL CİHAZLARINDAN ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis ekipleri, Adriana’nın cep telefonunu ve diğer dijital cihazlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, genç kızın ölümünden önceki hafta TikTok’ta intiharla ilgili çok sayıda video izlediği belirlendi. Soruşturmayı yürüten Dedektif Çavuş Victoria McDowell, TikTok algoritmasının kullanıcıların ilgi gösterdiği içerikleri öne çıkardığını belirtti. McDowell, Adriana’nın bu tür içeriklere ilgi göstermesinin ardından benzer videoların karşısına daha sık çıkmış olabileceğini aktardı.