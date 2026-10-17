Akit’i dinleselerdi İstanbul soyulmazdı

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Dürüst, ilkeli, belgeli habercilik anlayışını şiar edinen yerli ve milli medyanın kutup yıldızı Akit’in haklılığı bir kez daha tescillendi. Akit, parti üyesi yaptığı eş-dost-akrabaları sayesinde ön seçimle CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen ve koltuğa oturur oturmaz kamunun kaynaklarını yağmalamaya başlayan Ekrem İmamoğlu’nun eninde sonunda yolsuzluktan işlem göreceğini ve koltuktan olacağını 10 yıl önce haber vermişti.

‘HARAMZADE İMAMOĞLU’

Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya, 29 Aralık 2015’te vefatından iki gün önce kaleme aldığı “Yolsuzluk Soruşturması... Ekrem İmamoğlu: 4 - Battal İlgezdi: 1” başlıklı son yazısında kurduğu suç örgütü ile İBB’yi talan eden Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürürken, 04.10.2016 tarihinde Akit TV’de hazırlanan “Haramzade Ekrem İmamoğlu” mahreçli haberde ise rakamlarla oynanarak halkın parasına nasıl çöküldüğü belgelenmiş ve İmamoğlu’nun başkanlık koltuğunda çok fazla oturamayacağı öngörülmüştü. Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015 yılı faaliyet raporuna dayandırılan haberde, İmamoğlu yönetiminin fahiş bedelle araç kiralamaktan astronomik fiyatlara su sebili bakımına ve Pazar yeri yıkama bahanesiyle şişirdiği arazöz kiralama bedeline kadar belediyenin parasını nasıl yağmaladığı kalem kalem anlatılmıştı. Haberde ayrıca bir dönem FETÖ’nün yayın organlarında spor yorumculuğu yapan İmamoğlu’nun 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında yurt dışında olduğu hatırlatılarak, darbe gecesi Bürksel’de olmadığını kanıtlaması ya da kayyıma hazır olması gerektiği vurgulanmıştı.

KARAKAYA UYARMIŞTI

Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden ve Ekrem İmamoğlu’nun neler çevirdiğini çok iyi bilen merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya, o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluklarını defalarca köşesine taşımıştı. 24 Aralık 2015’te “Kurt dumanlı havayı sever... Ya Ekrem İmamoğlu?” başlıklı bir yazı kaleme alan Karakaya, İmamoğlu’nun birtakım zararlı faaliyetlerde bulunduğunu ve İçişleri Bakanlığı’nın radarına takıldığını aktarmıştı. Karakaya ayrıca o dönem kaleme aldığı bir yazıda, Beykonakları ve İmamoğlu Sitesi projelerindeki kamu arazisi işgalleri ile Vira projesindeki şaibeli ihale süreçlerini, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporlarıyla ortaya koymuştu. Karakaya, 29 Aralık 2015’te vefatından iki gün önce kaleme aldığı “Yolsuzluk Soruşturması...Ekrem İmamoğlu: 4 - Battal İlgezdi: 1” başlıklı son yazısında ise kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u talan eden Ekrem İmamoğlu’nun daha önce görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’den bile daha fazla şaibeye bulaştığına dikkat çekmişti. Karakaya ilgili yazıda; Sormuştum kendisine; “Beykonakları olayı nedir?”, “Belediyenin amblemi niye değişti?”, “Gül İnşaat’a bu ayrıcalık niye?”, “Gazetecilere kaç para verdin?” Bu sorular karşısında Başkan İmamoğlu’nun yapması gereken nedir?.. Ya “açıklama” gönderir, ya mahkemeye müracaat edip, eğer haklıysa “tekzip” yollar, ya da “dâvâ” açar, değil mi?..” ifadelerini kullanmıştı.

O KOLTUKTA DURAMAZSIN

“Milletçe İzliyoruz” sloganıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan Akit TV ise 04.10.2016 tarihinde hazırladığı “Haramzade Ekrem İmamoğlu” mahreçli haberde, Ekrem İmamoğlu ve adamlarının CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nde başlattığı vurgun düzenini ihbar etmişti. Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015 yılı faaliyet raporuna dayandırılan haberde, Ekrem İmamoğlu yönetiminin fahiş bedelle araç kiralamaktan astronomik fiyatlara su sebili bakımına ve Pazar yeri yıkama bahanesiyle şişirdiği arazöz kiralama bedeline kadar belediyenin parasını nasıl yağmaladığı kalem kalem anlatılmıştı. Raporda o günün parasıyla 93 binek araç için 6 milyon lira ödeyen İmamoğlu’nun sadece bir araca yıllık altmış bin lira harcaması astronomik bulunmuştu. Bir diğer skandal ise su sebillerinin tamir masrafının su sebilinin satış fiyatının 2,5 katı olmasıydı. İmamoğlu’nun pazaryerlerini yıkamak için 30 bin 780 ton su kullanılmış gibi gösterip yandaşlarını suladığı da haberimizde yer almıştı.

KIRIK SANDALYE İFTİRASI

Öte yandan, İSÖ’nün dünkü 100. duruşmasında sözde savunmasını yapan Ekrem İmamoğlu, iddianameyi kaleme alan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e “Suç örgütü lideri kadar taş düşsün başına” şeklinde beddua etti. Kendisini CHP’li diğer belediye başkanlarıyla konuk eden Erdoğan’a “Beni kırık sandalyeye oturttu” iftirasını da attı.