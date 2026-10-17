Tekrar tekrar izleyeceksiniz: Böyle rövaşata gol görülmedi!

Irak Ligi’nde haftanın en çok konuşulan anlarından biri, Newroz ile Al-Minaa arasında oynanan karşılaşmada yaşandı.

Tunuslu Habib Oueslati, göğsüyle kontrol ettiği topa ceza sahasının dışından röveşatayla vurarak fileleri havalandırdı. Zorlu vuruşla gelen gol, futbolseverlerin beğenisini toplarken sosyal medyada da hızla yayıldı.

GÖĞSÜYLE KONTROL ETTİ, RÖVEŞATAYLA AĞLARI BULDU

Irak Yıldızlar Ligi’nin 10. haftasındaki mücadelede Oueslati, yaklaşık 33. dakikada takım arkadaşı Mohamed Delawar’ın gönderdiği topu göğsüyle kontrol etti. Ardından havada yaptığı röveşata vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Direğe de çarpan top ağlarla buluşurken tribünlerde ve Newroz yedek kulübesinde büyük şaşkınlık yaşandı.

İKİ GOLLE GALİBİYETİ GETİRDİ

Tunuslu futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez serbest vuruştan fileleri havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Newroz, Oueslati’nin iki golüyle Al-Minaa’yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Newroz, 10 maçta 21 puana ulaşarak lig sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

PUSKÁS ÖDÜLÜ İÇİN ADAY GÖSTERİLİYOR

Karşılaşmanın ardından Oueslati’nin röveşata golü, uluslararası spor mecralarında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Futbolseverler, zorlu açıdan ve ceza sahası dışından gelen golün FIFA Puskás Ödülü’ne aday gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Ancak golün ödüle resmen aday gösterildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Puskás Ödülü, FIFA tarafından yılın en güzel golünü atan futbolcuya veriliyor. Oueslati’nin vuruşu şimdiden sezonun dikkat çeken golleri arasında gösteriliyor.