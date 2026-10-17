Balık yiyen herkesi ilgilendiriyor: Hepsinde tespit edildi!

Bilim insanlarından milyonları korkutan açıklama geldi. Tezgahlarda bolluk yaşanırken sofraların vazgeçilmezi palamut, hamsi ve istavrit sevenler için ürkütücü tablo ortaya çıktı. Karadeniz ve Marmara Denizi’ndeki kirlilik boyutlarını inceleyen araştırmacılar, tezgahta satılan balık türlerini mercek altına aldı.

BÜTÜN BALIK ÇEŞİTLERİNDE TESPİT EDİLDİ

Son dönemde gerçekleştirilen bilimsel saha araştırmaları, denizlerimizdeki plastik atık yükünün deniz canlıları üzerindeki etkisini net bir şekilde kanıtladı. Karadeniz’de hamsi, palamut, lüfer, mezgit, barbun ve zargana gibi en çok tüketilen türler incelenirken özellikle hamsi ve palamutta yüksek oranda yabancı madde birikimi tespit edildi.

Marmara Denizi’nde ise istavrit, kefal, pisi ve dil balığının da aralarında bulunduğu 12 farklı tür üzerinde yapılan testlerin tamamı pozitif çıktı. Elde edilen verilere göre Marmara’da en büyük risk grubunu istavrit oluşturuyor.

DOĞRUDAN İNSAN VÜCUDUNA TAŞINIYOR

Halk sağlığının tehdit altında olduğunu belirten uzmanlar, "Geçtiğimiz yıllarda mikroplastik oranlarını tür bazında tek tek ayırarak açıklayabiliyorduk. Ancak gelinen noktada durum kontrol dışına çıktı; incelediğimiz neredeyse tüm türlerde mikroplastik tespit ediyoruz. Kirlilik seviyesi her geçen yıl katlanarak artıyor ve bu maddeler balık tüketimiyle doğrudan insan vücuduna taşınıyor” açıklamasında bulundu.

PLASTİK ATIKLAR DENİZ CANLILARINI ESİR ALDI

Uzmanlar, denizlerdeki ekosistemi tehdit eden temel etkenin başında plastik atıkların kontrolsüz biçimde sulara karışması olarak gösteriyor. Türkiye’de her yıl üretilen yaklaşık 10 milyon ton plastiğin 4 milyon tonu atığa dönüşürken, bunun yalnızca çok küçük bir kısmı geri dönüştürülüyor. Doğaya terk edilen milyonlarca ton atık, zamanla mikro parçacıklara bölünerek balıkların besin zincirine ve sonrasında insanlara ulaşıyor.