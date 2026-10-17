Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Şinasi Gündüz

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, İstanbul Üniversitesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi Asıl Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuk olacak.

Azerbaycan’da başlatılan başörtü yasağı kimlerin eseri? Başörtüsü Arap ya da Fars kültürü mü? Dini sembollerin görünür olmasından kimler rahatsız? Türklerde başörtüsü ne anlam ifade ediyor? Siyonizm ve vadedilmiş topraklar ideali nedir? Vahşetin kaynağı Yahudi kaynakları mı?

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, Şinasi Gündüz cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=KDa7vcgHV0U

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.