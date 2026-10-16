Sözde gazetecinin rezil rüsva olduğu anlar! İşte Anadolu İrfanı

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sosyal medyada kendini muhabir olarak tanıtıp sokak röportajlarıyla halkı kışkırtmaya çalışan bir provokatör sert kayaya çarptı.

Sosyal medyada paylaşılan ve nerede, ne zaman çekildiği belirlenemeyen bir sokak röportajında, basın kartı olup olmadığı dahi bilinmeyen bir kadın muhabirin Türkiye’nin vizyon projelerini hedef alarak açıkça provokasyona soyunduğu görüldü.

Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücretleri üzerinden manipülatif sözler sarf eden ve hükümeti karalamaya çalışan sözde muhabirin, CHP zihniyetine sahip belediyelerdeki ve kadrolardaki gerçek yolsuzluklara karşı ise tamamen kör ve sağır kesilmesi dikkat çekti.

 

Tarafsız habercilik ilkelerini hiçe sayan bu şahsın, tamamen algı operasyonu yürütmek amacıyla mikrofon uzattığı net bir şekilde gözler önüne serildi.

AĞZININ PAYINI ALDI

Kendi ideolojik çıkarları doğrultusunda röportajı yönlendirmek isteyen kadının, karşısındaki bir vatandaşı zorla konuşturmaya çalışması ve milli iradeyi kötülemeye zorlaması sert kayaya çarptı.

 

Sözde muhabirin baskılarına boyun eğmeyen ve hükümetin icraatlarını savunan vakur bir amca, sergilediği dik duruşla provokatörün tüm algı oyununu bozdu.

Kadın muhabirle girdiği tartışmada milli projeleri karalatmayan ve adeta ağzının payını veren vatandaşın bu tavrı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir toplarken, niyetinin habercilik olmadığı anlaşılan kadına tepki yağdı.

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