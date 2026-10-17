Osmanlı vatandaşı kadının maaşı "öldü" denilip kesildi

Arnavutluk’ta yaşayan 117 yaşındaki Kamile Marra, uzun ömrüyle dikkat çekiyor. Osmanlı döneminde doğan Marra’nın hayatı boyunca doktora gitmediği ve ilaç kullanmadığı belirtilirken, ailesinin beş kuşağının büyümesine tanıklık ettiği aktarıldı.

smanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya gelen, İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 36 yaşında olan ve Arnavutluk'taki komünist rejimi geride bırakan Kamile Marra, bu hafta 117. yaş gününü kutladı.

Başkent Tiran’ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde bulunan Ferras köyündeki meyve ağaçlarının arasında yaşamını sürdüren Marra için ne resmi rekorlar ne de yetkilileri hayatta olduğuna inandırma çabası bir anlam taşıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Marra, "Tanrı ne kadar takdir ettiyse o kadar yaşarsınız. Hayat, çiçek açmış Tomorr Dağı gibi güzel." ifadeleriyle uzun yaşam felsefesini özetliyor.

DÜNYANIN EN YAŞLI KADININDAN 2 GÜN DAHA YAŞLI

Resmi kayıtlara göre 19 Ağustos 1909 tarihinde doğan Marra, bu verilere göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kadını unvanı verilen Britanyalı Ethel Caterham'dan 2 gün daha büyük.

110 yaşını aşan kişilerin kesin yaşlarının kanıtlanması küresel ölçekte ciddi bir problem teşkil ederken, sıra dışı bilimsel araştırmalara verilen 2024 Ig Nobel Ödülü'nü kazanan bir çalışma; uzun yaşam iddialarının çoğunlukla yetersiz nüfus kayıtları ve emeklilik usulsüzlüklerinin yaygın olduğu bölgelerden çıktığını gösteriyor. Ancak Marra'nın ailesi ellerindeki belgelerin doğruluğuna tamamen güveniyor. Guinness yetkilileriyle iletişime geçen aile; ellerinde 1945 tarihli bir doğum belgesi, 1978'de verilen bir pasaport ve aynı tarihi taşıyan güncel bir kimlik kartı bulunduğunu ifade ediyor.

"100 YAŞINA GİRDİĞİNDE ÖLDÜĞÜNÜ SANIP EMEKLİ MAAŞINI KESTİLER"

Marra'nın yaşı yerel makamları bile şaşırtmış durumda. 80 yaşındaki oğlu Hysen, annesi 100 yaşına bastığında yetkililerin onun öldüğünü varsayarak emekli maaşını kestiğini dile getiriyor. Annelerinin hala hayatta olduğuna yetkilileri inandıramadıklarını belirten Hysen, kesilen düşük miktardaki ödemeyi yeniden bağlatabilmek için tanık ifadeleri de dahil olmak üzere pek çok kanıt sunmak zorunda kaldıklarını aktarıyor. Hükümet ise bu ayın başlarında Marra'ya yaşı vesilesiyle özel bir aylık bağlama kararı aldı.

HİÇ DOKTORA GİTMEDİ, HİÇ İLAÇ KULLANMADI

Ömrünün neredeyse tamamını köyünde kendi yiyeceğini yetiştirerek ve hayvan otlatarak geçiren Marra, bugüne kadar hiç doktora gitmedi. Oğlu Hysen, annesinin sağlığının son derece yerinde olduğunu ve hayatı boyunca hiç ilaç kullanmadığını belirtiyor.

Güne oldukça erken başlayan 117 yaşındaki Marra; avluyu süpürüyor, çiçekleri suluyor, tavukları besliyor ve ardından çok sevdiği kahvesini içiyor. Birlikte yaşadığı oğluyla meyve bahçesinde yürüyüşe çıkıp olgunlaşan narları toplayan yaşlı kadın, kokusunu sevdiği için ceplerinde mutlaka fesleğen yaprakları taşıyor.

Eşini 36 yıl önce kaybeden Marra, görücü usulüyle başlayan ancak sevgiyle süren evliliğinden 7 çocuk sahibi oldu. Kaybettiği yakınlarını anarken duygulanan Marra, ailesinin beş kuşağının büyümesine tanıklık etti. Evde gençlik yıllarından kalan tek hatıra ise yaklaşık yüz yıl önce çektirdiği bir fotoğraf olarak duruyor.