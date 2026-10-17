Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
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Süper Lig'in sekizinci haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Müsabakada ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. VAR'da Erkan Engin görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Salih, Diabate, Tongya, Tiago, Luis, Mendes.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Aleksey Batrakov 11'de
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında orta sahada Mario Lemina, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov'a görev verdi. Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen yer aldı.
Cimbom'da 3 eksik
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo da maç kadrosunda yer almıyor.