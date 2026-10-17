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Gündem Özgür’ün Cemil Tugay tehditlerine jet cevap: ‘Bana o isimleri açıklattırma Özel’
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Özgür’ün Cemil Tugay tehditlerine jet cevap: ‘Bana o isimleri açıklattırma Özel’

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Özgür’ün Cemil Tugay tehditlerine jet cevap: ‘Bana o isimleri açıklattırma Özel’

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ekranlarda tehdit eden Özgür Özel'e AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan tarihi bir cevap geldi. Özel'in çirkin üslubuna sert tepki gösteren İnan, "İzmir'i tapulu malın göremezsin. Senin kimleri hangi kirli saiklerle ve hesaplarla nerelere aday gösterdiğini bize açıklattırma!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tehditler savuran Özgür Özel'e tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Senin kimleri hangi saiklerle, hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize" dedi.

Tugay'ın, AK Parti'ye katılmasını hazmedemeyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, televizyon programında Tugay'ı tehdit etti.

Özel, "Tugay'ın sözlerini duyduğumda midem bulanıyor, genel seçimler ve iktidar değişimi olsun. Ben biliyorum onun ne saikle oraya gittiğini, enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum. Gün sayıyorum, böyle İzmirlilerin deyim yerindeyse, sille tokat o İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni geri aldıkları günü görmek için. Sille tokat alacaklar, kaçacak, devir teslimine gelemeyecek." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in bir televizyon kanalındaki açıklamalarına dair değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"İzmir benim 'kılıç hakkım' diyen İzmir'e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel. Senin kimleri hangi 'saik'lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize. İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak. Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın. Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak. Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı. O kirli ağzını ve boş tehditlerini belediye başkanlarımızın üzerinden çek."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, İzmir ve İzmirliler için, şehrin sorunlarını çözmek, beklediği hizmetleri hayata geçirmek için çalıştığını belirten İnan, "Siyasi hesabın bozuldu diye İzmir'in hesabını bozamazsın. İzmir'e hizmet gelmesine, yatırım gelmesine, bu şehrin hak ettiği imkanlara kavuşmasına engel olamayacaksın. İzmir seni de senin İzmir'e yaptığın kötülükleri de unutmayacak. İzmir'e olan bu düşmanca tavrınla, ömrünün sonuna kadar 'İzmir düşmanı' olarak anılacaksın." değerlendirmesini yaptı.

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Yorumlar

Açıkla Ulan

Ama içinde bir tane olsa bile gerçek bir şey olsun.

Vay vay

Ne bekliyorsunuz sayın vekil açıklayın.. Ayrıca milletin 832 milyarina çökenleri,29 ayrı ülkeye kaçıranlarin isim listesini fe açıklayın.
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