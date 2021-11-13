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Spor Ekuban'ın menajeri açıkladı
Spor

Ekuban'ın menajeri açıkladı

İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban'ın temsilcisi Trabzonspor iddiaları hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:57:00 -
Ekuban'ın menajeri açıkladı

İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban'ın temsilcisi Trabzonspor iddiaları hakkında konuştu.

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, yeni takımında beklenen etkiyi gösterememişti.

Türkiye’de Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddiaları ortaya atılan Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu, İHA'ya konuştu. Markaroglu; “Caleb, İtalya’ya ailevi nedenlerden ve Seria A'da oynamak için gitti, 3 ay önce transfer oldu ve şu an adaptasyon süreci içerisinde. Sabırlı olup orada kalıcı olmak istiyor. Geçen hafta eski Ukraynalı ünlü forvet Andriy Shevchenko’nun takımın başına geçmesiyle de takımın ve kendisinin yükselişte olacağını düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, bu sezon İtalyan ekibiyle 9 maça çıkan 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, skor üretemedi.

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