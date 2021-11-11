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Spor Ekuban geri dönüyor mu?
Spor

Ekuban geri dönüyor mu?

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da Ekuban iddiası gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 10:35:00 -
Ekuban geri dönüyor mu?

Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da Ekuban iddiası gündeme geldi.

Trabzonspor'dan Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da bekleneni veremedi.

Caleb Ekuban, Trabzonspor'daki günlerinden çok uzakta bir oyun sergiledi. 9 müsabakada ter döken Ganalı hücumcu, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.

Afrika basınında yer alan haberde, İtalya Serie A takımlarından Genoa'nın Ekuban'ı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermeye planladığı yazıldı.

Ekuban için son kararın ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da olduğu iddia edildi.

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