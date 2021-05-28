  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kaliteli ulaşım için seferberlik
Elmalılı vefatının 79. yılında rahmetle anılıyor
Ekonomi için kritik rakamlar açıklandı
Tefecilere şafak vakti operasyon
Siyaset Ekrem: LGBTİ’lilerin arkasındayız
Siyaset

Ekrem: LGBTİ’lilerin arkasındayız

Seçimden önce türbe türbe dolaşarak takiyyenin dibine vuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eşcinsel sapkınlara yönelik desteği sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 10:52:00 -
Ekrem: LGBTİ’lilerin arkasındayız

 Zekeriya Say  İstanbul 

Seçimden önce türbe türbe dolaşarak takiyyenin dibine vuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eşcinsel sapkınlara yönelik desteği sürüyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını tabana yaymayı misyon edinen SES Derneği tarafından çevirimiçi yapılan toplantıya katılan İmamoğlu, İBB olarak LGBTİ’lerin yanında olduklarını itiraf etti.

LGBTİ haklarına özel takip

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı ve CHP eski MYK üyesi Gülseren Onanç moderatörlüğünde, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya katılan İmamoğlu’ndan, eşcinsel sapkınlara yönelik skandal bir itiraf geldi. Göreve geldiği günden beri İBB’nin imkânlarını eşcinselliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşlitliği zırvasını meşrulaştırmak için seferber eden İmamoğlu, “sapkınların yanındayız” açıklamasında bulundu.

CHP’li İmamoğlu, sözde kadın örgütlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, LGBTİ sapkınların hakları konusunda şunları söyledi: “Birimlerimize başvurduklarında tüm yurttaşlarımız gibi hizmet alacaklar, alıyorlar. Özel olarak ben de takip ediyorum. Temelde olaya şöyle bakıyoruz. Bir bizim tespit edebildiklerimiz, ikinci olarak da vatandaşın başvuruları ile ortaya çıkan sorunlar. Üçüncü olarak sivil toplum örgütlerinin önerisi ile yapacağımız çalışmalarımız. Kurum olarak her vatandaşın yanında olduğumuz gibi LGBTİ+’ların da yanındayız. Bizimle iletişim kurma konusunda daha etkin olmalarını diliyorum.”

İstanbul Sözleşmesi İBB’de

İstanbul Sözleşmesinin mimarı Prof. Dr. Feride Acar, CHP’nin tecavüzleri karşısında sessizliğini koruyan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve LGBTİ sevicisi İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın olmak üzere 86 kişinin katıldığı toplantıda konuşan İmamoğlu, İstanbul Sözleşmesi’ne de sahip çıktı. Türk aile yapısını dinamitleyen sözleşmeye bağlı kalacağı taahhüdünde bulunan İmamoğlu şöyle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalacağımızı, sözleşmenin hükümlerinin takipçisi olacağımızı bütün İstanbul halkına ve Türkiye’ye duyuruyorum. Sözleşmenin en üst seviyede destekçisi olacağımızı, birlikte çalışma konusunda cesaretli olacağımızı taahhüt ediyorum. Sözleşmenin içeriğini hayata geçirme konusunda adım atacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Biz, hâlihazırda İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız ve kendi kurumumuzda uygulayacağız.”

Sapkınlığı meşrulaştırıyor

CHP’li İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra İBB kaynaklarını ve mesaisini LGBTİ sapkınlığına resmiyet kazandırmak için harcamaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020’de, AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen İmamoğlu, daha önce de Şişli Belediyesi’ne ait Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde ‘uzman’ sıfatıyla çalışan LGBTİ sevicisi Zelal Yalçın ile Elif Avcı’yı İBB’ye transfer etti. Geçmişte katıldığı bir televizyon programında, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir olduğunu söyleyen İmamoğlu, 12 Mart 2021’den beri İBB yönetici ve personeline katılım zorunluluğu dayatmasıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği” eğitimi veriyor.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ege

Ekremde ... olmalı...
  • Yanıtla
Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına meydan okuyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "H..
Yerli koronavirüs aşısı merkezinde şoke eden olay!
Gündem

Yerli koronavirüs aşısı merkezinde şoke eden olay!

Kayseri bulunan yerli aşı merkezinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hırsızlar, koronavirüs aşı adayının geliştirildiği Erciyes Ü..
Kurmaylar istedi, Erdoğan itiraz etmedi... AK Parti MHP'ye gidiyor!
Siyaset

Kurmaylar istedi, Erdoğan itiraz etmedi... AK Parti MHP'ye gidiyor!

AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü barajın yüzde 5’e indirilmesinden yana görüş beyan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da itiraz etmedi. AK ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay