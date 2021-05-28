Ekrem: LGBTİ’lilerin arkasındayız

Zekeriya Say İstanbul

Seçimden önce türbe türbe dolaşarak takiyyenin dibine vuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eşcinsel sapkınlara yönelik desteği sürüyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği zırvasını tabana yaymayı misyon edinen SES Derneği tarafından çevirimiçi yapılan toplantıya katılan İmamoğlu, İBB olarak LGBTİ’lerin yanında olduklarını itiraf etti.

LGBTİ haklarına özel takip

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Başkanı ve CHP eski MYK üyesi Gülseren Onanç moderatörlüğünde, Zoom platformu üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya katılan İmamoğlu’ndan, eşcinsel sapkınlara yönelik skandal bir itiraf geldi. Göreve geldiği günden beri İBB’nin imkânlarını eşcinselliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşlitliği zırvasını meşrulaştırmak için seferber eden İmamoğlu, “sapkınların yanındayız” açıklamasında bulundu.

CHP’li İmamoğlu, sözde kadın örgütlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, LGBTİ sapkınların hakları konusunda şunları söyledi: “Birimlerimize başvurduklarında tüm yurttaşlarımız gibi hizmet alacaklar, alıyorlar. Özel olarak ben de takip ediyorum. Temelde olaya şöyle bakıyoruz. Bir bizim tespit edebildiklerimiz, ikinci olarak da vatandaşın başvuruları ile ortaya çıkan sorunlar. Üçüncü olarak sivil toplum örgütlerinin önerisi ile yapacağımız çalışmalarımız. Kurum olarak her vatandaşın yanında olduğumuz gibi LGBTİ+’ların da yanındayız. Bizimle iletişim kurma konusunda daha etkin olmalarını diliyorum.”

İstanbul Sözleşmesi İBB’de

İstanbul Sözleşmesinin mimarı Prof. Dr. Feride Acar, CHP’nin tecavüzleri karşısında sessizliğini koruyan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve LGBTİ sevicisi İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın olmak üzere 86 kişinin katıldığı toplantıda konuşan İmamoğlu, İstanbul Sözleşmesi’ne de sahip çıktı. Türk aile yapısını dinamitleyen sözleşmeye bağlı kalacağı taahhüdünde bulunan İmamoğlu şöyle devam etti: “İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı kalacağımızı, sözleşmenin hükümlerinin takipçisi olacağımızı bütün İstanbul halkına ve Türkiye’ye duyuruyorum. Sözleşmenin en üst seviyede destekçisi olacağımızı, birlikte çalışma konusunda cesaretli olacağımızı taahhüt ediyorum. Sözleşmenin içeriğini hayata geçirme konusunda adım atacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Biz, hâlihazırda İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız ve kendi kurumumuzda uygulayacağız.”

Sapkınlığı meşrulaştırıyor

CHP’li İmamoğlu, koltuğa oturduktan sonra İBB kaynaklarını ve mesaisini LGBTİ sapkınlığına resmiyet kazandırmak için harcamaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif eden, söz konusu teklifi 16 Temmuz 2020’de, AK Parti ve MHP gruplarının aleyhte oylarıyla reddedilen İmamoğlu, daha önce de Şişli Belediyesi’ne ait Toplumsal Eşitlik Merkezi’nde ‘uzman’ sıfatıyla çalışan LGBTİ sevicisi Zelal Yalçın ile Elif Avcı’yı İBB’ye transfer etti. Geçmişte katıldığı bir televizyon programında, eşcinsel evlilik talebinin kabul edilebilir olduğunu söyleyen İmamoğlu, 12 Mart 2021’den beri İBB yönetici ve personeline katılım zorunluluğu dayatmasıyla “Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği” eğitimi veriyor.

