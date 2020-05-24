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Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘eşcinsel evlilik’ ile ilgili skandal açıklamaları Milli Görüşçüleri de kızdırdı. Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, ‘İslam ahlakıyla mayalanan bu topraklar ve toplum, ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmadı, olmayacak!’ diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:23:00 - 2020-05-24 21:37:57
Ekrem İmamoğlu Milli Görüşçüleri de kızdırdı: Bu topraklar ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global’de yayınlanan '40' isimli programa katıldı. Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Ekrem İmamoğlu, 'eşcinsel evlilik' skandalına dair tepki çeken sözler sarf etti.

Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Ekrem İmamoğlu’nun skandal açıklamasına tepki gösterdi.

T24'te yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen soru şu şekildeydi:

"İBB Meclis toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ilgili komisyon kurulması önerilmişti. CHP’nin bu girişimi “İmamoğlu’ndan eşcinsel evliliklerin önünü acıkacak proje” olarak manşetlere yansıdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözleri var. Çeşitli tartışmalar yaşandı. Resmi olmayan rakamlara göre ülkemizde 3 milyon eşcinsel olduğu belirtiliyor. Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'eşcinsel evlilik(!)' ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Ben özgürlüklere saygı duyan, özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamlarıyla ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor.

Tabii ki eşcinsel vatandaşlarımızın da yaşam kalitelerini ya da yaşam ile ilgili özgürlüklerini korumakla ilgili sorumluluğumuz var. Geçmişte bu görevi yapmış insanların sorumluluğu olduğu gibi benim de var, benden sonraki belediye başkanlarının da var, ülkeyi yönetenlerin de var. Şunu söylemekte fayda görüyorum ki eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim."

Salih Turhan'dan İmamoğlu'na tepki

Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Turhan, değerlerine ve inançlarına bağlı zihinlerin İmamoğlu'nun sözlerini kabul etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan, "İslam ahlakıyla mayalanan bu topraklar ve toplum, ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmadı, olmayacak! Temennimiz yöneticilerimizin, milletimizin inancı ve değerleriyle bağdaşmayan konularda daha hassas davranmalarıdır" dedi.

Anadolu Gençlik Derneği - Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir televizyon kanalında özgürlüklerden bahsederken “Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığının altını çizmek isterim” demesini, değerlerine ve inançlarına bağlı zihinlerin kabul etmesi mümkün değildir.

İslam ahlakıyla mayalanan bu topraklar ve toplum, ahlaksızlığa hiçbir zaman hazır olmadı, olmayacak! Temennimiz yöneticilerimizin, milletimizin inancı ve değerleriyle bağdaşmayan konularda daha hassas davranmalarıdır."

 

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