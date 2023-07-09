Ekranların gerçek efsanesiydi! Usta oyuncu hayatını kaybetti
‘Ekranların gerçek efsanesi’ olarak anılan deneyimli televizyon sunucusu ve oyuncu Yousuf Kamal, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki efsane oyuncu halk arasında ise ‘Shakeel’ olarak biliniyordu.
Halk arasında ‘Shakeel’ olarak bilinen efsane oyuncu ve televizyoncu Yousuf Kamal, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok televizyon programında oynayan ve filmleriyle büyüleyen Kamal, gösteri dünyasında da olağanüstü katkılarda bulunmuştu.
Sayısız karakterlere hayat veren Kamal’ın oyunculuk kariyeri elli yıldan fazla sürdü. Ölüm nedeni açıklanmayan efsane oyuncunun vefatının ardından hayranları ve üzüntüsünü dile getirdi.
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