EGM'den 'PAEM sınavı' açıklaması | EGM'den polislik sınavında kopya iddialarına yanıt

EGM’nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyonun benzer olduğu iddia edilen soruları incelediğini ve “sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı” sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Bu yıl 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları, sınavda çıkan bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından yayımlanan deneme sınavlarında da tespit edilmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınav, polis memurlarının polis amiri olmasına olanak tanıyor. Sınav, bu yıl 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti.

Söz konusu sınava hazırlık için deneme sınavları hazırlayan “Kariyer Hocam” isimli yayın ise, sınavdan bir gün sonra YouTube hesabında sınav sorularına ilişkin bir video yayımladı.

Videoda, Mart ayında hazırlanan bir deneme kitabında yer alan 18 sorunun aynen, 14 sorunun ise benzer şekilde PAEM sınavında sorulduğu iddia edildi ve “Bunu sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Kariyer Hocam, “PAEM-7'den Önce Biz Sorduk! (18 soru aynen, 14 soru benzer geldi)” başlığıyla yayımladığı videoda, bazı sorularının bir önceki yıl da sorulduğunu savundu.