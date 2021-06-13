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Yerel Edirne'de sağanak yağış
Yerel

Edirne'de sağanak yağış

Sağanak yağışın etkili olduğu Edirne'de, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 18:17:00 -
Edirne'de sağanak yağış

Edirne'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte bulut geçişleri sırasında aralıklarla kuvvetli sağanak etkisini gösterdi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve yer yer etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kimi bölgelerde birikintiler nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup dışarı çıkan sürücüleri kavşaklarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Meteorolojik tahminlere göre, sağanak geçişlerinin yeni hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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