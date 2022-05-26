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Aktüel Edepsiz şarkıcıya firari Can Dündar sahip çıktı!
Aktüel

Edepsiz şarkıcıya firari Can Dündar sahip çıktı!

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamanın ardından konseri iptal edilen Melek Mosso’ya firari Can Dündar sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 15:48:00 -
Edepsiz şarkıcıya firari Can Dündar sahip çıktı!

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamanın ardından konseri iptal edilen Melek Mosso’ya firari Can Dündar sahip çıktı. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, " Keşke İslam adına kurulan vakıflarda çocuklara tecavüz edilirken de görseydik bu ahlaki duyarlılığı… #MelekMosso’yu seviyoruz” ifadelerini kullandı.

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