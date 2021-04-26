EBA TV canlı yayın akışı EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı ders saatleri

1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu süreçti mavi ve sarı renkli illerde yüz yüze eğitim görülürken, turuncu ve kırmızı renkli illerde sadece hazırlık sınıfı, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim görürken diğer sınıflar uzaktan eğitime devam etti. Ancak artan korona vakaları nedeniyle 8. ve 12. sıkılar hariç tüm sınıflar EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçti. Milli Eğitim Bakanlığı da her hafta haftalık EBA TV canlı ders saatini açıklayarak EBA TV yayın akış saatlerini duyurmakta. İşte BA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise canlı ders saatleri.

EBA TV canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-4Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)

09.30 MATEMATİK-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)

10.00 TÜRKÇE-3Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)

10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)

11.00 MATEMATİK-2Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)

11.30 TÜRKÇE-1Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİHızlı-Yavaş Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)

14.00 MATEMATİK-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)

14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)

15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)

16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Hızlı-Yavaş Kavramı

17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)

17.30 MATEMATİK-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)

18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)

18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)

19.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)

20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDENErcan Altuğ YILMAZ

21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)

21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Hızlı-Yavaş Kavramı

EBA TV ortaokul canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-5Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

09.30 MATEMATİK-5Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)

10.00 TÜRKÇE-6İsim Tamlamaları (T)

10.30MATEMATİK-6Alan Ölçme Birimleri (T)

11.00 TÜRKÇE-7Zarflar

11.30 MATEMATİK-7Çemberde Açı / Soru Çözümü

12.00 TÜRKÇE-8Fiilimsiler 2 (T)

12.30 MATEMATİK-8Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme

13.00 ARAPÇA-5Vatanımı Seviyorum 1

13.30 TÜRKÇECümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme

14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)İsim Tamlamaları (T)

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Alan Ölçme Birimleri (T)

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Zarflar

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Açı / Soru Çözümü

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Fiilimsiler 2 (T)

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme

18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Vatanımı Seviyorum 1

18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme

19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar

19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)

20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)İsim Tamlamaları (T)

20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Alan Ölçme Birimleri (T)

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENErcan Altuğ YILMAZ

21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Zarflar

22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Açı / Soru Çözümü

22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Fiilimsiler 2 (T)

23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme

23.30 ARAPÇA-5 (Tekrar)Vatanımı Seviyorum 1

EBA TV lise canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Divan Edebiyatında Tezkire

09.30 MATEMATİK-9Üçgenin Yardımcı Elemanları

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Modern Türk Tiyatrosu

10.30 MATEMATİK-10Özel Dörtgenler

11.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Dünya Edebiyatında Tiyatro

11.30 MATEMATİK-11Çemberde Açılar

12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-121950 Sonrası Türk Tiyatrosu

12.30 MATEMATİK-12Belirsiz İntegral

13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEŞimdi Haberler Haberler (Sanat-Hobi)

13.30 KUR'AN-I KERİMSekte - Zamir

14.00 ARAPÇA-9Örnek Şahsiyetler 1

14.30 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9Zararlı Alışkanlıklar

15.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Ödül

15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Basit Faiz, Vade (Süre) Hesaplama

16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Toleranslar

16.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Divan Edebiyatında Tezkire

17.00 MATEMATİK-9 (Tekrar)Üçgenin Yardımcı Elemanları

17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Modern Türk Tiyatrosu

18.00 MATEMATİK-10 (Tekrar)Özel Dörtgenler

18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Dünya Edebiyatında Tiyatro

19.00 MATEMATİK-11 (Tekrar)Çemberde Açılar

20.00 MATEMATİK-12 (Tekrar)Belirsiz İntegral

20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Şimdi Haberler Haberler (Sanat-Hobi)

21.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Sekte - Zamir

21.30 ARAPÇA-9 (Tekrar)Örnek Şahsiyetler 1

22.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)Zararlı Alışkanlıklar

22.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Ödül

23.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Basit Faiz, Vade (Süre) Hesaplama

23.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Toleranslar