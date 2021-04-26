EBA TV canlı yayın akışı EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı ders saatleri
EBA TV, milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü uzaktan eğitim portalıdır. Korona salgını sürecinde yüz yüze eğitim göremeyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı derslerini uzaktan eğtim olarak EBA TV üzerinden gerçekleştirmekte. Milli Eğitim Bakanlığı da her hafta EBA üzerinden haftalık canlı ders programını yayınlamakta. MEB İBA TV canlı yayın akışı ile 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise canlı ders saatini içeren ders programını yayınladı. İşte EBA TV canlı yayın akışı.
1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu süreçti mavi ve sarı renkli illerde yüz yüze eğitim görülürken, turuncu ve kırmızı renkli illerde sadece hazırlık sınıfı, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim görürken diğer sınıflar uzaktan eğitime devam etti. Ancak artan korona vakaları nedeniyle 8. ve 12. sıkılar hariç tüm sınıflar EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçti. Milli Eğitim Bakanlığı da her hafta haftalık EBA TV canlı ders saatini açıklayarak EBA TV yayın akış saatlerini duyurmakta. İşte BA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul, EBA TV Lise canlı ders saatleri.
EBA TV canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-4Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)
09.30 MATEMATİK-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)
10.00 TÜRKÇE-3Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)
10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)
11.00 MATEMATİK-2Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)
11.30 TÜRKÇE-1Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİHızlı-Yavaş Kavramı
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)
14.00 MATEMATİK-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)
14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)
15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)
16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Hızlı-Yavaş Kavramı
17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (İlk Güreşçimiz Koca Yusuf ve Başarısının Sırrı)
17.30 MATEMATİK-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-3)
18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Yazım Kuralları)
18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Hikâye Unsurları)
19.00 MATEMATİK-2 (Tekrar)Paralarımız (Lira ve Kuruş İlişkisi)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Dikkatli Çocuklar (Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri)
20.30 VELİ KUŞAĞI - BİZDENErcan Altuğ YILMAZ
21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (23 Nisan Kutlu Olsun)
21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Hızlı-Yavaş Kavramı
EBA TV ortaokul canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-5Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
09.30 MATEMATİK-5Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)
10.00 TÜRKÇE-6İsim Tamlamaları (T)
10.30MATEMATİK-6Alan Ölçme Birimleri (T)
11.00 TÜRKÇE-7Zarflar
11.30 MATEMATİK-7Çemberde Açı / Soru Çözümü
12.00 TÜRKÇE-8Fiilimsiler 2 (T)
12.30 MATEMATİK-8Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme
13.00 ARAPÇA-5Vatanımı Seviyorum 1
13.30 TÜRKÇECümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme
14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)İsim Tamlamaları (T)
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Alan Ölçme Birimleri (T)
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Zarflar
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Açı / Soru Çözümü
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Fiilimsiler 2 (T)
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme
18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Vatanımı Seviyorum 1
18.30 TÜRKÇE (Tekrar)Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme
19.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar)Metindeki Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğini Yorumlama (T)
20.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)İsim Tamlamaları (T)
20.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Alan Ölçme Birimleri (T)
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENErcan Altuğ YILMAZ
21.30 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Zarflar
22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Açı / Soru Çözümü
22.30 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Fiilimsiler 2 (T)
23.00 MATEMATİK-8 (Tekrar)Pisagor Bağıntısı ile İlgili Problemler Çözme
23.30 ARAPÇA-5 (Tekrar)Vatanımı Seviyorum 1
EBA TV lise canlı ders saati ders programı EBA TV yayın akışı
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Divan Edebiyatında Tezkire
09.30 MATEMATİK-9Üçgenin Yardımcı Elemanları
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Modern Türk Tiyatrosu
10.30 MATEMATİK-10Özel Dörtgenler
11.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Dünya Edebiyatında Tiyatro
11.30 MATEMATİK-11Çemberde Açılar
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-121950 Sonrası Türk Tiyatrosu
12.30 MATEMATİK-12Belirsiz İntegral
13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEŞimdi Haberler Haberler (Sanat-Hobi)
13.30 KUR'AN-I KERİMSekte - Zamir
14.00 ARAPÇA-9Örnek Şahsiyetler 1
14.30 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9Zararlı Alışkanlıklar
15.00 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Ödül
15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Basit Faiz, Vade (Süre) Hesaplama
16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Toleranslar
16.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Divan Edebiyatında Tezkire
17.00 MATEMATİK-9 (Tekrar)Üçgenin Yardımcı Elemanları
17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Modern Türk Tiyatrosu
18.00 MATEMATİK-10 (Tekrar)Özel Dörtgenler
18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Dünya Edebiyatında Tiyatro
19.00 MATEMATİK-11 (Tekrar)Çemberde Açılar
20.00 MATEMATİK-12 (Tekrar)Belirsiz İntegral
20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Şimdi Haberler Haberler (Sanat-Hobi)
21.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Sekte - Zamir
21.30 ARAPÇA-9 (Tekrar)Örnek Şahsiyetler 1
22.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)Zararlı Alışkanlıklar
22.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Ödül
23.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Basit Faiz, Vade (Süre) Hesaplama
23.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Toleranslar