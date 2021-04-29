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Eğitim EBA canlı ders var mı? EBA’da ders tam kapanma günlerinde var mı?
Eğitim

EBA canlı ders var mı? EBA’da ders tam kapanma günlerinde var mı?

Uzaktan eğitim canlı ders var mı? EBA TV canlı dersleri kısıtlama günlerinde olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan ve 29 Nisan akşamı saat 19:00’da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma günlerinde uzaktan eğitimin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki tam kapanma günlerinde uzaktan eğitim olacak mı? Kısıtlama günlerinde canlı ders var mı? EBA canlı ders var mı? EBA’da ders tam kapanma günlerinde var mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan tam kapanmada uzaktan eğitim açıklaması.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:21:00 -
EBA canlı ders var mı? EBA’da ders tam kapanma günlerinde var mı?

Artan korona vakaları nedeniyle Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek. Peki tam kapanma günlerinde uzaktan eğitimi devam edecek mi?

Uzaktan eğitim canlı ders var mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.

Uzaktan eğitim EBA canlı ders saatleri EBA TV ders programı için tıklayın

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