Uzaktan eğitim canlı ders var mı? EBA TV canlı dersleri kısıtlama günlerinde olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan ve 29 Nisan akşamı saat 19:00’da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma günlerinde uzaktan eğitimin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki tam kapanma günlerinde uzaktan eğitim olacak mı? Kısıtlama günlerinde canlı ders var mı? EBA canlı ders var mı? EBA’da ders tam kapanma günlerinde var mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan tam kapanmada uzaktan eğitim açıklaması.