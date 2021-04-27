EBA canlı ders tam kapanma günlerinde olacak mı? EBA TV’de canlı ders var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Alınan yeni korona kısıtlamalarına ilişin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında da önemli bir açıklamada bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Tüm sınavlar ertelenecek." dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklaması sonrası da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tam kapanmaya yönelik uzaktan eğitim açıklaması yaptı. Peki tam kapanma tarihlerinde EBA TV canlı ders olacak mı? İşte detaylar...

EBA canlı ders tam kapanma günlerinde olacak mı?

Tam kapanma günlerinde EBA TV’de canı ders var mı? Tam kapanma günlerinde uzatan eğitim yapılmayacak. Uzaktan eğitime ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada tam kapanma döneminde eğitimin nasıl yapılacağı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda; resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" denildi.

İşte MEB tarafından yapılan uzaktan eğitim açıklaması: