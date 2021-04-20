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Eğitim EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 21 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati
Eğitim

EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 21 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati

EBA TV 21 Nisan canlı ders saatleri. EBA canlı ders saatleri yeni korona kararları neticesinde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler haricinde ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf ile ortaokul 5., 6., 7. sınıflar ile lise 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime deği uzaktan eğitime geçecek. İlkokul, ortaokul ve liselerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte EBA canlı ders saatleri de bir hayli merak edilmeye başlandı. EBA bugünkü ders programı ile EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA yarınki canlı ders saatleri ile EBA yarın hangi dersler var, EBA yarın saat kaçta başlıyor, yarınEBA canlı ders var mı? soruları da yine sıklıkla sorulmakta. İşte 21 Nisan ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV ders programı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:52:00 - 2021-04-20 12:55:06
EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 21 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati

EBA canlı ders saatleri merak edilmeye başlandı. Artan korona vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıflar ile 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar alınan yeni karar doğrultusunda 15 Nisan’dan itibaren uzaktan eğitime devam edecek. Uzaktan eğitime geçen ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencileri EBA canlı ders saatlerini merak etmeye başladı.

EBA ilkokul canlı ders saatleri

09.00 TÜRKÇE-4Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)

09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)

10.00 TÜRKÇE-3Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)

10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEGezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)

11.30 TÜRKÇE-1Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDuygular

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (Fen, Türkçe, Oyun, Drama ve Sanat Etkinlikleri)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)

14.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)

14.30TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)

16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Duygular

17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)

18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)

18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (Fen, Türkçe, Oyun, Drama ve Sanat Etkinlikleri)

20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Prof. Dr. Kemal SAYAR (T)

21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)

21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Duygular

EBA TV ortaokul canlı ders saatleri

09.00 İNGİLİZCE-5The Animal Shelter

09.30 MATEMATİK-5Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)

10.00 İNGİLİZCE-6Saving the Planet

10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

11.00 İNGİLİZCE-7Environment

11.30 MATEMATİK-7Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)

12.00 İNGİLİZCE-8Science

12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8İslam Dininin Temel Kaynakları

13.00 ARAPÇA-7Oruç 2

13.30 BECERİ ÖĞRETİMİBelirli Gün ve Haftaları Tanıma

14.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)The Animal Shelter

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)

15.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Saving the Planet

15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

16.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Environment

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)

17.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Science

17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)İslam Dininin Temel Kaynakları

18.00 ARAPÇA-7 (Tekrar)Oruç 2

18.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Belirli Gün ve Haftaları Tanıma

19.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)The Animal Shelter

19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)

20.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Saving the Planet

20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Kemal SAYAR (T)

21.30 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Environment

22.00  MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)

22.30 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Science

23.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)İslam Dininin Temel Kaynakları

23.30 ARAPÇA-7 (Tekrar)Oruç 2

EBA lise canlı dersleri

09.00 COĞRAFYA-9Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörlerin Türkiye’deki İklim Elemanlarına Etkileri

10.00 COĞRAFYA-10Göçler ve Göçlerin Nedenleri

10.30 KİMYA-10Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV

11.00 COĞRAFYA-11Tarım – Ekonomi İlişkisi: Fransa ve Somali

12.00 COĞRAFYA-12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

12.30 KİMYA-12Organik Bileşikler VIII

13.30 AKAİD-11Kader ve Kaza, Kader ve Kaza İnancının Kur’an ve Hadislerdeki Temelleri

14.00 TEFSİR-11Nübüvvet, Dünya, Ahiret

14.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11Mübarek Gün ve Geceler

15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Osiloskopla Gerilim Ölçme-1

16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Fonksiyonlar

16.30 COĞRAFYA-9 (Tekrar)Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörlerin Türkiye’deki İklim Elemanlarına Etkileri

17.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar)Göçler ve Göçlerin Nedenleri

18.00 KİMYA-10 (Tekrar)Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV

18.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar)Tarım – Ekonomi İlişkisi: Fransa ve Somali

19.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar)Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

20.00 KİMYA-12 (Tekrar)Organik Bileşikler VIII

21.00 AKAİD-11 (Tekrar)Kader ve Kaza, Kader ve Kaza İnancının Kur’an ve Hadislerdeki Temelleri

21.30 TEFSİR-11 (Tekrar)Nübüvvet, Dünya, Ahiret

22.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11 (Tekrar)Mübarek Gün ve Geceler

22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Osiloskopla Gerilim Ölçme-1

23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Fonksiyonlar 

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