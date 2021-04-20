EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 21 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati
EBA TV 21 Nisan canlı ders saatleri. EBA canlı ders saatleri yeni korona kararları neticesinde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler haricinde ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf ile ortaokul 5., 6., 7. sınıflar ile lise 9., 10., 11. sınıflar yüz yüze eğitime deği uzaktan eğitime geçecek. İlkokul, ortaokul ve liselerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte EBA canlı ders saatleri de bir hayli merak edilmeye başlandı. EBA bugünkü ders programı ile EBA’da bugün hangi canlı ders var? EBA yarınki canlı ders saatleri ile EBA yarın hangi dersler var, EBA yarın saat kaçta başlıyor, yarınEBA canlı ders var mı? soruları da yine sıklıkla sorulmakta. İşte 21 Nisan ilkokul, ortaokul, lise canlı ders EBA TV ders programı.
EBA canlı ders saatleri merak edilmeye başlandı. Artan korona vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıflar ile 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar alınan yeni karar doğrultusunda 15 Nisan’dan itibaren uzaktan eğitime devam edecek. Uzaktan eğitime geçen ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencileri EBA canlı ders saatlerini merak etmeye başladı.
EBA ilkokul canlı ders saatleri
09.00 TÜRKÇE-4Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)
09.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)
10.00 TÜRKÇE-3Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)
10.30 TÜRKÇE-2Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)
11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEGezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)
11.30 TÜRKÇE-1Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDuygular
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (Fen, Türkçe, Oyun, Drama ve Sanat Etkinlikleri)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)
14.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)
14.30TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)
15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)
16.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Duygular
17.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Kısaltmalar ve Kısaltmalara Gelen Ekler)
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (as) Mekke ve Medine Yılları (Mescid-i Nebi, Medine İslam Toplumu)
18.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)
18.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Sağlık ve Spor (Metin İnceleme)
19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Valiz-Yolculuk-Otel)
19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (Fen, Türkçe, Oyun, Drama ve Sanat Etkinlikleri)
20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar)Prof. Dr. Kemal SAYAR (T)
21.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-2)
21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar)Duygular
EBA TV ortaokul canlı ders saatleri
09.00 İNGİLİZCE-5The Animal Shelter
09.30 MATEMATİK-5Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)
10.00 İNGİLİZCE-6Saving the Planet
10.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
11.00 İNGİLİZCE-7Environment
11.30 MATEMATİK-7Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)
12.00 İNGİLİZCE-8Science
12.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8İslam Dininin Temel Kaynakları
13.00 ARAPÇA-7Oruç 2
13.30 BECERİ ÖĞRETİMİBelirli Gün ve Haftaları Tanıma
14.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)The Animal Shelter
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)
15.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Saving the Planet
15.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
16.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Environment
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)
17.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Science
17.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)İslam Dininin Temel Kaynakları
18.00 ARAPÇA-7 (Tekrar)Oruç 2
18.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)Belirli Gün ve Haftaları Tanıma
19.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar)The Animal Shelter
19.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Veri İşleme / Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği (T)
20.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar)Saving the Planet
20.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Kemal SAYAR (T)
21.30 İNGİLİZCE-7 (Tekrar)Environment
22.00 MATEMATİK-7 (Tekrar)Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar (T)
22.30 İNGİLİZCE-8 (Tekrar)Science
23.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)İslam Dininin Temel Kaynakları
23.30 ARAPÇA-7 (Tekrar)Oruç 2
EBA lise canlı dersleri
09.00 COĞRAFYA-9Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörlerin Türkiye’deki İklim Elemanlarına Etkileri
10.00 COĞRAFYA-10Göçler ve Göçlerin Nedenleri
10.30 KİMYA-10Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV
11.00 COĞRAFYA-11Tarım – Ekonomi İlişkisi: Fransa ve Somali
12.00 COĞRAFYA-12Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
12.30 KİMYA-12Organik Bileşikler VIII
13.30 AKAİD-11Kader ve Kaza, Kader ve Kaza İnancının Kur’an ve Hadislerdeki Temelleri
14.00 TEFSİR-11Nübüvvet, Dünya, Ahiret
14.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11Mübarek Gün ve Geceler
15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9Osiloskopla Gerilim Ölçme-1
16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Fonksiyonlar
16.30 COĞRAFYA-9 (Tekrar)Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörlerin Türkiye’deki İklim Elemanlarına Etkileri
17.30 COĞRAFYA-10 (Tekrar)Göçler ve Göçlerin Nedenleri
18.00 KİMYA-10 (Tekrar)Asitler, Bazlar ve Tuzlar IV
18.30 COĞRAFYA-11 (Tekrar)Tarım – Ekonomi İlişkisi: Fransa ve Somali
19.30 COĞRAFYA-12 (Tekrar)Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması
20.00 KİMYA-12 (Tekrar)Organik Bileşikler VIII
21.00 AKAİD-11 (Tekrar)Kader ve Kaza, Kader ve Kaza İnancının Kur’an ve Hadislerdeki Temelleri
21.30 TEFSİR-11 (Tekrar)Nübüvvet, Dünya, Ahiret
22.00 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 11 (Tekrar)Mübarek Gün ve Geceler
22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)Osiloskopla Gerilim Ölçme-1
23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)Fonksiyonlar