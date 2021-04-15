EBA canlı ders 1., 2., 3., 4. sınıfların dersleri saat kaçta?

EBA canlı ders saatleri merak edilmeye başlandı. Artan korona vaka sayıları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıflar alınan yeni karar doğrultusunda bugünden (15 Nisan) itibaren uzaktan eğitime devam edecek. Uzaktan eğitime geçen ilkokul, 1., 2., 3., 4. sınıf öğrencileri ve velileri EBA canlı ders saatlerini merak etmeye başladı.

MEB EBA üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise ders programını açıklarken EBA canlı ders saatleri de belli olmuş oldu. Peki EBA canlı ders 1. sınıf dersleri saat kaçta? EBA canlı ders saati 2. sınıf dersleri ne zaman? EBA canlı ders 3. sınıf ders saati kaçta? 4. sınıf EBA canlı ders saati kaçta başlayacak? İşte 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saatler.

EBA ilkokul canlı ders saatleri 15 Nisan Perşembe

07.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Türkçe, Oyun, Müzik, Fen ve Drama Etkinlikleri)

07.50 1-2-3-4 TBABitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıMeraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 İNGİLİZCE-4My Clothes

09.30 MATEMATİK-3Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

10.00 HAYAT BİLGİSİ-3Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

10.30 HAYAT BİLGİSİ-2Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

11.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEGezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

11.30 HAYAT BİLGİSİ-1Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

12.00 MATEMATİKTablo Okuma

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

13.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes

14.00 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

14.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

15.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

15.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

16.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma

17.00 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)My Clothes

17.30 MATEMATİK-3 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-3)

18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ortak Kullanıyoruz)

18.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Kültürel Mirasımız)

19.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Gezelim - Görelim (Etkinlikler-Farklı Şehirlerden)

19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Meraklı Çocuklar İş Başında (İlkokula Hazırlık, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

20.30 ÖĞRETMENLER ODASIMelihat GÜLSES

21.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)Ülkemizde Hayat (Ülkemi Tanıyorum)

21.30 MATEMATİK (Tekrar)Tablo Okuma