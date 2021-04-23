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Eğitim e-YDS 2021/2 (Farsça) sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

e-YDS 2021/2 (Farsça) sınav giriş belgesi nereden alınır?

e-YDS, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir dil sınavıdır. Peki, e-YDS 2021/2 (Farsça) sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:02:00 -
e-YDS 2021/2 (Farsça) sınav giriş belgesi nereden alınır?

E-YDS sınavı normal YDS sınavının alternatifi olan bir sınavdır. YDS sınavından farklı olarak elektronik ortamda yapılır. YDS sınavında geçerli kurallar E-YDS sınavında da geçerlidir. İşte merak edilen haberin detayları…

e-YDS 2021/2 (Farsça) sınav giriş belgesi nereden alınır?

e-YDS 2021/2 (Farsça) sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FEYDS%2F2021%2F2%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.

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