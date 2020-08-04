E okul sistemi sayesinde öğrencilerin notları, devamsızlıkları gibi pek çok önemli bilgiye veliler erişim sağlayabiliyor. E okul sistemine giriş yaparken velilerden şifre istenmiyor. Veliler, çocuklarının TC kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme giriş yapabiliyor. Ancak öğretmenler ve idareciler sisteme şifre ile giriş yapabiliyor. Şifresini unutan pek çok kişi ise internette “E okul şifremi unuttum ne yapmalıyım?” sorusunun cevabını araştırıyor.

E okul şifre | E okul şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Belirttiğimiz gibi veli ve öğrencilerden e okul şifre istenmiyor. TC kimlik numarası ve okul numarasının ardından sistem öğrencinin kimliğiyle ilgili birkaç soru yöneltiyor. Ancak idareciler ve öğretmenler sisteme 9 haneli bir şifreyle giriş yapmak durumunda.Sistemi kullanacak olan öğretmen veya idareci için Milli Eğitim Bakanlığı e-okul şifresini ilk olarak 9 karakterden oluşan bir şifre göndermektedir. E-okul sistemini ilk defa kullanacak olan yönetici ve öğretmenler için şifre (T.C. Kimlik Numarasının ilk 3 rakamı) + (.) + (T.C. Kimlik Numarasının ikinci 3 rakamı) + (.) + (isminin baş harfi) olarak verilmektedir. MEB yöneticilerin kullanıcı adını da ilk olarak T.C. kimlik numarasının ilk 6 rakamını belirlemektedir.

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