E okul not çizelgesi nasıl alınır? | E okul güncel not çizelgesi nasıl alınır?
E okul not bilgisi | Veliler çocuklarının notlarını, okudukları kitapları, devamsızlık durumlarını e okul sisteminden kontrol edebiliyor. Pek çok veli “E okul notlara nasıl bakılır?” , “E okul sınav notları” , “E okul karne indir” , “E okul sınıflara göre sınav notları öğren” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
E okul sistemi 2007 yılından bu yana velilere ve öğrencilere pek çok konuda bilgi veriyor. E okuldan öğrencilerin notları, devamsızlıkları, ödevleri, okudukları kitaplara erişim sağlanıyor. Hatta çocuğunuzun geçmiş yıllardaki notlarına, karnelerine, devamsızlıklarına da ulaşabilirsiniz. Peki, e okul not çizelgesi nasıl alınır?
E okul not çizelgesi nasıl alınır? | E okul güncel not çizelgesi nasıl alınır?
E okul not çizelgesi için öncelikle e okul sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme girerken sizden öğrenci TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası isteniyor. Ardından kişisel bilgiler cevaplanarak sisteme giriş yapılıyor.
E okul sayfasına giriş yaptığınızda güncel ekranda çocuğunuzun son okuduğu sınıfın bilgileri yer alıyor. Önceki senelerin bilgisine ulaşmak için sol üst köşeden sınıf seçilebilir.
Not çizelgesi içinse sol bölümde “Not Bilgisi” kısmına tıklamanız gerekiyor. Yazdır kısmından ya da ctrl+p tuşlarına basarak not çizelgesini yazdırabilirsiniz.