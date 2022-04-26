Düzce'de yol ortasında ceset bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ayazlı Mahallesi Dumlupınar Sokak’ta, yol kenarında cansız yatan biri görüldü.

Hareketsiz kişiyi görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

İhbarla olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatanın Topçu Demirci olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybetti

Vücudunda yara ya da darp izi olmayan Demirci’nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Morga kaldırıldı

Demirci’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.