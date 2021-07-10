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Yerel Düzce'de düğünden acı haber! Ölü ve yaralı var
Yerel

Düzce'de düğünden acı haber! Ölü ve yaralı var

Düzce'de gerçekleşen bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:42:00 -
Düzce'de düğünden acı haber! Ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Kurtsuyu köyünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, düğünde silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada kurşunların isabet etmesi sonucu Ali Rıza ve Ersan Sarıoğlu ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Ali Rıza Sarıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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