  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyanın en tehlikelisi! Günlerdir sokaklarda... Bir türlü yakalayamadılar
Dünya

Dünyanın en tehlikelisi! Günlerdir sokaklarda... Bir türlü yakalayamadılar

İsveç'te hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan kobra 6 gündür yakalanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 14:10:00 -
Dünyanın en tehlikelisi! Günlerdir sokaklarda... Bir türlü yakalayamadılar

İsveç'te 6 gün önce hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan zehirli kral kobra hala yakalanamadı.

Stockholm'ün Djurgarden Adası'ndaki hayvanat bahçesinde bulunan cam muhafazanın tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçan kobranın, teraryumun yer aldığı binada olduğu ancak 6 gündür yakalanamadığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanların bulunduğu binadaki misafirlerin tahliye edildiğini, geri kalan alanlarda ise bir risk olmadığını belirtti.

Teraryumun yakınındaki kapalı alanda bulunan kobrayı yakalamaya çalışan yetkililer, yılan binadan çıksa da soğuk iklimde hayatta kalamayacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23