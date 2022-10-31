Dünyanın en şişman çocuğunun son hali ağızları bir karış açık bıraktı! Yok artık daha neler canım

Endonezya'da yaşayan ve reyting rekorları kitabına giren 12 yaşındaki Arya, 'dünyanın en şişman çocuğu' olarak gündeme gelmişti. Kiloları yüzünden yaşıtları gibi hareket edemeyen, okula gidemeyen, sürekli yemek yiyen Endonezyalı çocuk sıkı bir zayıflama tedavisine alınmıştı. Peki şimdi nasıl mı oldu dersiniz? İşte Arya'nın inanılmaz değişimi...

Arya Permana... Bu çocuk sadece 10 yaşında aşırı kilosu yüzünden yetişkin gibi görünüyor. Oynayamıyor, dışarı çıkamıyor. Anne ve babasının kilolarının toplamından daha ağır. Peki bu kilolarla yaşamaya nasıl devam etti, nasıl bu kadar kilo aldı? İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya’nın inanılmaz hikayesi...

Normal bebek gibi, normal bir kiloda doğdu ama 2 yaşına geldiğinde yemeğe aşırı düşkün bi çocuk haline geldi. Sürekli yemek yemeye başladı. Annesi ona yemek vermeyince sürekli ağlıyor ve annesi danayamıyordu.

Sonra annesi Arya’ya günde 5 kez 2 tabak yemek yedirmeye başladı. Annesi gözyaşlarına dayanamayıp her istedİğinde ona yemek vermeye başladı.

Bu durum Arya 10 yaşına gelene kadar devam etti. Arya 10 yaşında artık dünyanın en şişman çocuğu olmuştu. İyice hareketsiz kalan Arya artık ölümün eşiğine gelmişti ve bu duruma birinin dur demesi gerekiyordu.

Arya ve ailesi büyük değişime karar verdi. Önce az yemeye başlayarak, sonra spor ile kilo vermeye başladı.

Daha sonra ameliyata alındı. Arya ameliyattan sonra daha düzenli bir yaşama geçti ve değişimi inanılmaz oldu!