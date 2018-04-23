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Dünyanın en kısa fıkrası: Erdoğan'ı yeneceğim

Cumhurbaşkanlığı için aday adayı olan CHP'li milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından güldüren bir açıklama yaptı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:27
Dünyanın en kısa fıkrası: Erdoğan'ı yeneceğim

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Aday Adaylığımı açıklamamın ardından panikleyerek beni fütursuzca ve ciddiyetsiz bir şekilde eleştiren marjinal çevrelerin bu kararım üzerinde hiç bir kıymeti harbiyesi yok.

Zira bu insanları tanıyorum ve ne sinsi planlar peşinde olduklarını çok iyi biliyorum. Eleştirilerden anlayın. Korktular ve planları bozuldu.

ERDOĞAN'I YENİP SEÇİMİ KAZANACAKMIŞ

Bu parti de bu ülke de bizim. Erdoğan’ın bütün planlarını akıl, sabır ve bir stratejiyle boşa çıkarıp seçimi alacağıma inancım sonsuz. Bu defa bizim adayımızla bunu başarmak zorundayız. Yeter ki Sayın Genel Başkanımız ve partimiz bana bu şerefli görevi tevdi etsin.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:27
  1. Öztürk Yılmaz
  2. CHP

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