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Kadın - Aile Dünyanın en güzel üzümlü anne kurabiyesi tarifi: Listeyi sil baştan güncelle, o lezzet ilk sıralarda
Kadın - Aile

Dünyanın en güzel üzümlü anne kurabiyesi tarifi: Listeyi sil baştan güncelle, o lezzet ilk sıralarda

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Dünyanın en güzel üzümlü anne kurabiyesi tarifi: Listeyi sil baştan güncelle, o lezzet ilk sıralarda

Dünyanın dört bir yanında farklı pişirme teknikleri ve tariflerle hazırlanan yemekleri, gastronomi dünyasında ilgi görmeye devam ederken bu lezzet öne çıktı. Şimdi bu nefis dünyanın en güzel üzümlü anne kurabiyesi tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim.

Dünyanın En Güzel Üzümlü Anne Kurabiyesi Tarifi İçin Malzemeler;

  • 2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • Yarım su bardağı fındık
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 paket vanilya
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 6- 6,5 su bardağı un

Üzeri İçin;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Fındık
  • Toz şeker

Dünyanın En Güzel Üzümlü Anne Kurabiyesi Tarifi Nasıl Yapılır;

Uygun bir yoğurma kabına yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve yoğurt ekleyip karıştıralım. Üzerine fındık, karbonat, limon rendesi, kabartma tozu, vanilya ve kuru üzüm ekleyip karıştıralım. Üzerine kontrollü bir şekilde un ekleyip yumuşacık bir hamur yoğuralım. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayarak şekil verelim. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp fındığa bulayalım. İsteğe bağlı şeker serpelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

 

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