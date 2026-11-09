Günaydın Özgür! Her şey normale döndü Azerbaycan’ı hatırladı: Her türlü katkıya hazırmış!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Azerbaycan ile başörtüsü yasağı sonrası yaşanan gerginlik sırasında ağzını bıçak açmayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, her şey durulduktan sonra Azerbaycan'ı hatırladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesinde her türlü yapıcı katkıya hazır olduklarını kaydeden Özel, Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü de kutladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i aradı.
Karabağ Zaferi'nin altıncı yıl dönümü kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşen Özel, Azerbaycan'ın 2020 yılında kazandığı Karabağ Zaferi dolayısıyla tebriklerini iletti.
HÜR TÜR YAPICI KATKIYA HAZIRMIŞ!
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşlik bağları ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti.
Telefon görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zafer Günü kutlaması dolayısıyla Özel’e teşekkür eden Aliyev ise Yeni Partinin kuruluşunu da kutlayarak Özel’e ve partisine başarı dileklerini iletti.
SAVAŞ 44 GÜN SÜRDÜ
Azerbaycan, Ermenistan ile 2020 yılında yaşanan 44 gün süren savaşın ardından 8 Kasım'ı Zafer Günü ilan etmişti. Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkede çeşitli kutlama ve anma etkinlikleri düzenleniyor.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey temaslar da yıl dönümü kapsamında devam ediyor.
Gündem
Gazeteci Ece Sevim'den gündem olacak soru: Özgür Özel, Mustafa Sarıgül'den neden korkuyor? ‘Epstein’den farksızlar...’
Gündem
Özgür Özel, seçimi nasıl kazanacaklarını açıkladı: Koş deyince koşuyor, gel deyince geliyorlar! 250 bin kişilik ordu kurduk