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Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

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Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

Gaziantep katmer yapma yöntemi; Her bir katı teker teker açılıyor. Asırlık tat olan Gaziantep katmeri, damakları tatlandırmaya ve sofralara gelmeye devam ediyor...

#1
Foto - Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

Antep fıstığı, süt kaymağı ve tereyağının eşsiz buluşmasıyla hazırlanan Gaziantep katmeri, damakları tatlandırmaya devam ediyor. Yüzyıllardır kentin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan katmer, yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda yeni evlenen çiftlerin ilk kahvaltısının da vazgeçilmez geleneği.

#2
Foto - Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

Gastronomi şehri Gaziantep'in dünyaca tanınan lezzetleri arasında yer alan katmer, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İncecik açılan hamurun içerisine yerleştirilen Antep fıstığı, süt kaymağı ve tereyağıyla hazırlanan bu özel lezzet, taş fırında pişirilerek sofralara ulaşıyor. Baklavadan sonra kentin en çok tercih edilen yöresel tatlıları arasında gösterilen katmer, geçmişten günümüze uzanan geleneğiyle de dikkat çekiyor.

#3
Foto - Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

GAZİANTEP'TE İLK KAHVALTININ TATLI GELENEĞİ! Gaziantep'te katmerin yalnızca lezzeti değil, taşıdığı kültürel anlam da büyük önem taşıyor. Kentte yıllardır sürdürülen geleneğe göre yeni evlenen çiftlerin düğünden sonraki ilk sabah kahvaltısında sofraya katmer geliyor. Eskiden sağdıçlar tarafından alınarak gelin ve damadın evine götürülen katmer, evliliğin ilk sabahına tatlı bir başlangıç yapıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu gelenek günümüzde de yaşatılıyor. SABAH 05.00'TE BAŞLIYOR, GECE 21.00'E KADAR SÜRÜYOR Katmer ustası Gültekin Şerif Babacan, Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan katmere yıl boyunca yoğun talep gösterildiğini belirtiyor.

#4
Foto - Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

Katmerin yapımına sabah saat 05.00'te başlandığını ve akşam 21.00'e kadar servis yapıldığını anlatan Babacan, özellikle kahvaltı saatlerinde yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor. Babacan, katmerin Gaziantep'in en önemli yöresel lezzetleri arasında bulunduğunu belirterek, baklavadan sonra en çok tercih edilen tatlılardan biri olduğunu söylüyor. İNCELİK İSTEYEN LEZZETİN SIRRI USTALIKTA! Katmerin hazırlanışının büyük emek ve ustalık gerektirdiğini anlatan Babacan, hamurun un, tuz ve suyla yoğrulduktan sonra bir gün dinlendirildiğini belirtiyor. Dinlenen hamur, ustaların maharetli ellerinde incecik açılıyor. İçerisine Antep fıstığı, tereyağı ve süt kaymağı eklenen hamur, katlanarak taş fırına veriliyor. Fırından çıkan sıcak katmerin üzerine yeniden Antep fıstığı serpilerek servise hazırlanıyor. YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DE GÖZDESİ Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin mutlaka tatmak istediği lezzetler arasında bulunan katmer, kent sakinlerinin de kahvaltı sofralarından eksik olmuyor. Gaziantepliler, katmeri yalnızca özel günlerde değil, günün her saatinde severek tükettiklerini belirterek bu eşsiz lezzeti misafirlerine de ikram ettiklerini söylüyor.

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