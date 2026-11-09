Her bir katı teker teker açılan Gaziantep katmeri: Yıllar sonra bile asırlık tat sofralara gelmeye başladı

Katmerin yapımına sabah saat 05.00'te başlandığını ve akşam 21.00'e kadar servis yapıldığını anlatan Babacan, özellikle kahvaltı saatlerinde yoğun ilgi gördüğünü ifade ediyor. Babacan, katmerin Gaziantep'in en önemli yöresel lezzetleri arasında bulunduğunu belirterek, baklavadan sonra en çok tercih edilen tatlılardan biri olduğunu söylüyor. İNCELİK İSTEYEN LEZZETİN SIRRI USTALIKTA! Katmerin hazırlanışının büyük emek ve ustalık gerektirdiğini anlatan Babacan, hamurun un, tuz ve suyla yoğrulduktan sonra bir gün dinlendirildiğini belirtiyor. Dinlenen hamur, ustaların maharetli ellerinde incecik açılıyor. İçerisine Antep fıstığı, tereyağı ve süt kaymağı eklenen hamur, katlanarak taş fırına veriliyor. Fırından çıkan sıcak katmerin üzerine yeniden Antep fıstığı serpilerek servise hazırlanıyor. YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DE GÖZDESİ Gaziantep'i ziyaret eden turistlerin mutlaka tatmak istediği lezzetler arasında bulunan katmer, kent sakinlerinin de kahvaltı sofralarından eksik olmuyor. Gaziantepliler, katmeri yalnızca özel günlerde değil, günün her saatinde severek tükettiklerini belirterek bu eşsiz lezzeti misafirlerine de ikram ettiklerini söylüyor.