Antalya'da aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, silahla anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.