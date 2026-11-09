Osman Müftüoğlu 20 öneri yaptı: Yaparken doğru değil... Gece uykusundan, fit görünüme kadar söz konusu tehlike

Öneriler arasında yemek sonrası yürüyüş yapmak, kafein tüketimini düzenlemek, kas gücünü korumak ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek yer aldı. Müftüoğlu, bu alışkanlıkların tek başına uzun yaşam garantisi sunmadığını, ancak sağlıklı yaş almayı destekleyebileceğini vurguladı. HAREKETİ GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI HALİNE GETİRİN 1. Yemekten sonra yürüyün: Özellikle akşam yemeğinin ardından yapılacak 15 dakikalık hafif tempolu yürüyüş, kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilir. 2. Uzun süre oturmayın: Yaklaşık her 30 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek, uzun süre hareketsiz kalmanın olumsuz etkilerini azaltabilir. 3. Kas gücünüzü koruyun: Sağlam bir sandalyeden kontrollü biçimde oturup kalkmak, bacak kaslarını güçlendirmek için basit bir egzersiz olabilir. 4. Denge egzersizleri yapın: Güvenli bir ortamda yapılan denge çalışmaları, hareket kabiliyetini destekleyebilir. Düşme riski bulunan kişilerin uzman desteği alması öneriliyor. 5. Kısa hareket fırsatlarını değerlendirin: Merdiven çıkmak veya kısa mesafeleri daha tempolu yürümek, günlük fiziksel aktiviteyi artırabilir. UYKU DÜZENİ VE BESLENMEYE DİKKAT EDİN 6. Sabah gün ışığı alın: Sabah saatlerinde açık havaya çıkmak, biyolojik saatin düzenlenmesine ve gece uykusunun desteklenmesine yardımcı olabilir. 7. Kahve saatini erkene çekin: Kafeinin etkileri bazı kişilerde sekiz saatten uzun sürebiliyor. Uyku sorunu yaşayanların son kafeinli içeceklerini yatmadan en az sekiz saat önce tüketmesi öneriliyor. 8. Kahvaltıda protein tüketin: Yumurta, yoğurt ve diğer protein kaynakları, kas kütlesinin korunmasına katkı sağlayabilir. 9. Baklagillere sofrada yer açın: Nohut ve mercimek gibi besinler protein ve lif alımını artırırken kolesterol kontrolünü destekleyebilir. 10. Akşam alkol tüketimini azaltın: Alkol başlangıçta uyku hissi oluştursa da gece boyunca uyku kalitesini bozabilir. Alkol tüketimini azaltmak, kanser riskinin düşürülmesi açısından da önem taşıyor.