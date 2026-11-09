NASA dünyaya çağrı yaptı! İsminiz 1,4 milyar kilometre uzağa gidebilir

Uzaya gitmek belki mümkün değil ancak isminiz Titan’a kadar ulaşabilir. NASA, 2028’de fırlatılması planlanan Dragonfly görevi öncesinde dünya genelinden isim toplamaya başladı. Katılımcıların isimleri, yaklaşık 1,4 milyar kilometre uzaktaki Satürn’ün uydusuna gönderilecek mikroçipte yer alacak.

İsimler mikroçipe kaydedilecek

Kampanyaya katılanların isimleri Dragonfly aracına yerleştirilecek özel bir mikroçipe eklenecek. Başvurunun ardından katılımcılara, görevi hatırlatacak kişiselleştirilmiş dijital bir biniş kartı da verilecek. Başvurular 15 Ocak 2027 günü ABD doğu saatiyle 23.59’a kadar kabul edilecek.

2028’de yola çıkacak

Dragonfly’ın 2028 yılında fırlatılması, yaklaşık altı yıllık yolculuğun ardından 2034’te Titan’a ulaşması planlandı. Araç, Titan’ın farklı bölgelerine uçarak yüzeyi inceleyecek. Böylece başka bir gök cisminin yüzeyinde bilimsel araştırma yapmak üzere uçan ilk rotorcraft görevi gerçekleştirilecek.

Titan’da yaşamın izleri araştırılacak

Satürn’ün en büyük uydusu Titan; kalın atmosferi, sıvı metan nehirleri ve gölleri, geniş kumulları ve organik maddeler açısından zengin yüzeyiyle dikkat çekiyor.

Dragonfly, Titan’ın farklı bölgelerinde incelemeler yaparak yaşamdan önceki kimyasal süreçlere ilişkin ipuçları arayacak. Amaç, yaşamın ortaya çıkması için gerekli maddelerin ve koşulların nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak. Söz konusu kampanyaya başvurular NASA’nın resmi web sitesi üzerinden alınıyor.