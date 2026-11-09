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Ocak'ta bu ihtimal yeniden masada: Serdal Adalı bizzat devrede! Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor İzmir’deki faciada: Can kaybı 10’a yükseldi İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki en büyük adası Keşm, ABD’nin hedefi oluyor. Keşm, Hürmüz Boğazı’na yakın konumu, askeri tesisleri ve deniz trafiğinin denetlenmesindeki rolüyle öne çıkıyor. Müslüman ülkeler arasında yeni konut projeleri! Çağrı yaptılar: Artık Mekke'de olan Türklerin imkanı var Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Artık tek tıkla yapılabilecek Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı 'Yakın zamanda oldu' resmen: Arda Güler'in büyük değişimini açıkladılar! 
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Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

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Giriş Tarihi:

Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

Kimsenin yüzüne bakmadığı ıspanak Cilt yaşlanmasına karşı beslenme düzeninizi değiştirmek gençlik kremleri veya serumları kadar etkili olabilir. Demir deposu yeşillik dendiğinde ilk akla gelen sebze ıspanak oluyor. Fakat ıspanağın güçlü bir rakibi var. Zengin besin içeriğiyle kan değerlerini hızla toparlayan ve vücutta adeta doping etkisi yaratan bu özel besin, halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine son veriyor. İşte ıspanağı tahtından edecek o rakipler

#1
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

Cilt yaşlanmasına karşı beslenme düzeninizi değiştirmek gençlik kremleri veya serumları kadar etkili olabilir. Uzmanlar; lahana ve ıspanak gibi yeşil sebzelerin cilt elastikiyetini koruduğunu, yağlı balıkların ise yüksek Omega 3 içermesi nedeniyle cildi nemli tuttuğunu söylüyor.

#2
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

Yaşlandıkça cildinizin daha az dolgun görünmesinin nedeni 20'li yaşlarınızın ortalarından itibaren, cilde yapı ve güç veren bir protein olan kolajenin hızla parçalanmaya başlaması. Bu da cildimizin kalınlığının ve gücünün yılda yaklaşık yüzde 1,5 oranında azaldığı anlamına geliyor. Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Thivi Maruthappu'ya göre, genetik, güneş hasarı ve kirlilik gibi faktörlerin yanı sıra beslenme alışkanlıklarımız da burada önemli rol oynuyor. BAĞIRSAK İÇİN ZARARLI BBC Türkçe'nin haberine göre; Dr. Maruthappu, "Çok fazla rafine şeker, insanların 'şeker düşmesi' olarak adlandırdığı duruma neden olabilir" diyor. Diğer adıyla glikasyon yani fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin kolajen gibi proteinlerle reaksiyona girerek hücre fonksiyon bozukluğuna yol açması. Bu durum, ciltteki kolajenin sertleşmesine neden oluyor, cilt elastikiyetini kaybediyor. Öte yandan Dr. Maruthappu aşırı işlenmiş kırmızı et ve kızarmış yiyeceklerden oluşan bir beslenmenin, donukluk, rozasea, sivilce ve solgun bir cilt gibi diğer cilt sorunlarına neden olabileceğini söylüyor. Dr. Maruthappu, "Aşırı işlenmiş gıdalar bağırsak sağlığını bozar, bu durum da ciltte daha fazla inflamasyona katkıda bulunabilir. Bu da cilt yaşlanmasını hızlandırabilir" diyor.

#3
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

Cilt sağlığında vücudun susuz kalmaması çok önemli. Ancak sıvıların cildimiz üzerindeki etkisine dair kanıtlar, çok net değil. Bazı araştırmalar daha fazla su içmenin cilt nemlendirmesine yardımcı olabileceğini öne sürse de, litrelerce su içmenin daha genç görünümlü bir cilde giden kestirme yol olduğuna dair çok az kanıt var. Öte yandan ölçülü tüketildiğinde kahvenin yaşlanma karşıtı faydaları var. Kahve, hücresel oksidatif stresi azaltan, serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlarla dolu. Dr. Maruthappu, diyetinizi daha antioksidan açısından zengin hale getirmek için koyu renkli meyveler (örneğin yaban mersini) tüketmeyi, yeşil çay içmeyi ve sumakla yemek pişirmeyi öneriyor. SAĞLIKLI CİLT YAŞLANMASINI DESTEKLEYEBİLECEK ALIŞKANLIKLAR Her gün güneş kremi kullanın. Bol bol meyve ve sebze tüketin. Omega-3 açısından zengin besinleri beslenmenize dahil edin. Günde 6-8 bardak sıvı tüketin. Alkol tüketmeyin. Sigara içmeyin. CİLDİMİZ 30-40 GÜNDE KENDİNİ YENİLİYOR Dr. Maruthappu, "Cildiniz her 30 ila 40 günde bir kendini yeniliyor, bu nedenle beslenmenizi iyileştirerek cilt sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Sonuçlarını birkaç hafta içinde çok hızlı bir şekilde görebilirsiniz" diyor. Önerileri ise şöyle: ■ Lahana ve ıspanak gibi yeşil sebzeler, cilt elastikiyetiyle bağlantılı potasyum ve magnezyum açısından zengin. ■ Yağsız protein, kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olabilir. ■ Yağlı balıklardan elde edilen Omega-3 gibi yağlar, cilt bariyerini destekleyebilir ve içten dışa nemlendirme sağlayabilir. ■ Tam tahıllar bağırsak mikrobiyomunu besler ve inflamasyonu önleyerek cilde iyi gelir.

#4
Foto - Kimsenin yüzüne bakmadığı o demir deposu tek başına gençleştiriyor ama zarar verir... Onlar ıspanakla yarışıyor

Kış aylarında düşen bağışıklık ve artan halsizlik şikâyetlerinin en büyük nedenlerinden biri vücuttaki demir eksikliği. Demir denildiğinde akla ilk olarak yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak gelse de, yapılan araştırmalar ve uzman yorumları tek seçeneğin ıspanak olmadığını gösteriyor. Özellikle kuru baklagiller (özellikle mercimek ve nohut), kabak çekirdeği ve siyah üzüm/pekmez gibi besinler, içerdikleri yüksek demir oranıyla ıspanakla yarışacak güce sahip. VÜCUDA DOĞRUDAN ETKİSİ NEDİR? Hücrelere Oksijen Taşır: Demir, alyuvarlarda bulunan hemoglobin proteininin temel yapı taşıdır. Yeterli demir alındığında doku ve organlara giden oksijen miktarı artar, vücut anında daha enerjik hisseder. Halsizlik ve Unutkanlığı Önler: Demir seviyesindeki artış, kronik yorgunluğu ve gün içindeki odaklanma sorunlarını kısa sürede ortadan kaldırır. Saç ve Cilt Sağlığını Destekler: Hücresel yenilenmeyi hızlandırarak saç dökülmesini azaltır, cilde doğal bir canlılık kazandırır. Bitkisel kaynaklı demirin vücut tarafından emilimi hayvansal gıdalara göre daha zordur. Bu nedenle demir açısından zengin olan bu gıdaları tüketirken C vitamini ile desteklemek büyük önem taşır. Bakliyat veya ıspanak gibi gıdaların üzerine taze limon sıkmak, Yanında bol limonlu yeşil salata veya taze biber tüketmek demir emilimini katlamaktadır. Uzman Uyarısı: Demir emilimini engellediği için yemeklerden hemen sonra çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalı, en az 45-60 dakika beklenmelidir.

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