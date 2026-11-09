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Gündem Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var!
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Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var!

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Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var!

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Rum kesimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir önerimiz olacak" dedi.

Kıbrıs meselesinde gözler bugün yapılacak kritik üçlü görüşmeye çevrilirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

 

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, bugün yerel saatle 11.00’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile üçlü görüşme gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, üçlü görüşme öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkmasını hedeflediklerini belirterek, Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini de dikkate alan yeni bir öneri paketi hazırladıklarını duyurdu. Görüşmeye yalnızca Kıbrıs Türk tarafının taleplerini içeren önerilerle gitmeyeceklerini vurgulayan Tufan Erhürman, "Bunun için bugüne kadar konuşulan konularla ilgili, yalnızca bizim taleplerimizi içermeyen, Kıbrıs Rum tarafının o konulardaki görüşlerini de dikkate alan ‘köprü kurucu’ önerilerden oluşan bir paket hazırladık" dedi.

 

Hazırlanan öneri paketine ilişkin daha önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’e bilgi verdiklerini aktaran KKTC Cumhurbaşkanı, "Böyle bir paket hazırlığı içinde olduğumuzu, içerikten bağımsız olarak daha önce Holguin ile de paylaştık" ifadelerini kullandı.

 

“Amacımız bundan sonraki adımların önünü açmak”

Tufan Erhürman, görüşmede sunacakları yeni önerinin mevcut sürecin dinamiklerini değiştirebilecek nitelikte olduğunu belirterek, "Bunun da ötesinde, süreçle ilgili dinamikleri tamamen değiştirecek ve yaklaşımları etkileyecek potansiyele ve öneme sahip yeni bir önerimiz de olacak" açıklamasında bulundu.

 

Üçlü görüşmeden somut ve olumlu sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı, "Dediğim gibi amacımız, bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkmasını sağlamak ve bundan sonraki adımların önünü açmak" dedi. Erhürman, toplantının ardından görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

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