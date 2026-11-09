Müslüman ülkeler arasında yeni konut projeleri! Çağrı yaptılar: Artık Mekke'de olan Türklerin imkanı var

İnşaat çalışmaları henüz tamamlanmadan satışa sunulan projelerde, REGA tarafından uygulanan WAFI sistemi devreye girmektedir. Bu sistem; proje lisansı, onaylı mimari planlar, teslim tarihlerini içeren sözleşmeler ve projeye özel banka güvence hesabı gibi temel unsurları içermektedir. Alıcılardan gelen ödemeler, sözleşmede belirtilen takvime ve inşaatın ilerleme durumuna göre bu güvence hesabına aktarılmaktadır. Bu sistem, yatırımcıların güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye Menşeli Yeni Konut Projeleri Türkiye'den bu alanda yürütülen girişimler arasında Emrina ve Beyt Al Maqam firmalarının Mekke için hazırladığı iki büyük konut projesi öne çıkmaktadır. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Bayt Al Maqam Al Haram Residences ve Bayt Al Maqam Masar Tower projeleri dahilinde toplam 647 konutluk bir portföy oluşturulması hedeflenmektedir. Bu iki proje, Mekke'de mülk edinme arayışındaki kişilere farklı konum seçenekleri, bütçelere uygun çözümler ve çeşitli kullanım alternatifleri sunmayı amaçlamaktadır. > Bayt Al Maqam Al Haram Residences Detayları Mekke'nin Harem-i Şerif sınırları içerisinde planlanan Bayt Al Maqam Al Haram Residences projesi, 350 adet 1+1 ve 150 adet 2+1 olmak üzere toplam 500 konuttan meydana gelmektedir. Toplam 12 bin 570 metrekarelik bir arsa alanı üzerinde şekillenen projede, dairelerin net kullanım alanları 45 ve 65 metrekare olarak belirlenmiştir. Mobilyalı ve klimalı olarak teslim edilmesi planlanan bu konutlar, kutsal topraklarda kendi yaşam alanına sahip olmak isteyen aileler için önemli birer seçenek oluşturmaktadır. Konum Avantajları ve Servis Hizmetleri Proje sunumunda belirtildiği üzere, Mescid-i Haram'a kuş uçuşu yaklaşık 13 kilometre mesafede yer alan bu yerleşimde, konut sahipleri ve aileleri için düzenli servis hizmeti planlanmaktadır. Mekke'ye periyodik olarak ziyaretlerde bulunan aileler için kendi evlerinin düzenini koruyabilmek ve planlamalarını buna göre yapabilmek, projenin sunduğu temel avantajlar arasında yer almaktadır. Masar Tower ve Merkezi Konumun Getirdiği Kolaylıklar Masar Destination'ın birinci bölgesinde konumlandırılan Bayt Al Maqam Masar Tower projesi, merkezi konumuyla dikkat çekmektedir. Şirketin verilerine göre proje alanı, Mescid-i Haram'a yaklaşık 900 metre mesafede bulunmaktadır. Bu proje kapsamında 60, 90 ve 120 metrekare büyüklüklerinde toplam 147 konutluk bir portföy sunulması hedeflenmektedir. Hisseli Mülkiyet ve Esnek Yatırım Seçenekleri Mescid-i Haram'a çok yakın bir noktada mülk edinme imkanı, ulaşım kolaylığına önem veren aileler için büyük birer avantaj sağlamaktadır. Masar Tower projesinde, dairenin tamamının satın alınmasının yanı sıra hisseli mülkiyet seçenekleri de sunulmaktadır. Bu yaklaşım, farklı bütçelere ve kullanım ihtiyaçlarına sahip yatırımcıların projeye dahil olabilmesini sağlamaktadır. Mülkiyet payı, kişisel kullanım esasları ve ortak giderlere katılım gibi detaylar, resmi tescil ve sözleşme hükümleri dahilinde düzenlenecektir. Kiralama Yönetimi ve Gelir Paylaşımı Her iki projede de konut sahiplerinin mülklerinde bizzat konaklama yapabildikleri gibi, kullanmadıkları dönemlerde bu konutları profesyonel kiralama yönetimi sistemine dahil etme imkanı bulunmaktadır. Rezervasyon işlemleri, misafir kabulü, temizlik ve bakım hizmetlerinin tek bir çatı altında yürütüldüğü bu sistemde, kira gelirleri sözleşmelerde belirlenen kurallar çerçevesinde mülk sahipleriyle paylaşılacaktır. Bu model, kişisel kullanım ve ticari kiralama imkanını aynı konut bünyesinde birleştirmektedir. Ödeme Planı ve Mülkiyet Süreçleri Projeler için hazırlanan ödeme modelinde, yüzde 40 oranında bir peşinatın ardından kalan tutarın 36 aylık taksitlere bölünerek ödenmesi öngörülmektedir. Arsa ediniminden başlayarak ruhsatlandırma, inşaat ve teslim aşamalarına kadar tüm süreçler; ödeme ve mülkiyet işlemlerinin ilgili mevzuat ve resmi izinler dahilinde yürütüldüğü bir sistemle yönetilecektir. Stratejik Ortaklık ve Gelecek Vizyonu Mekke'de mülk edinme fırsatı, kutsal topraklarla olan bağlarını aile yaşamınıner bir parçası haline getirmek isteyenler için önemli bir kapı açmaktadır. Bayt Al Maqam Al Haram Residences ve Bayt Al Maqam Masar Tower projeleri, bu imkanı farklı konut ve kullanım modelleriyle somutlaştırmayı hedeflemektedir. Ailelerin aynı şehre, aynı bölgeye ve kendi mülklerine dönme imkanının sağlanması, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın toplumsal zeminini daha da güçlendirecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Kaynak: gazetegundem