Müslüman ülkeler arasında yeni konut projeleri! Çağrı yaptılar: Artık Mekke'de olan Türklerin imkanı var
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni konut projeleri başlatıldı. Suudi Arabistan yönetimi Türklere çağrı yaptı...
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yeni konut projeleri başlatıldı. Suudi Arabistan yönetimi Türklere çağrı yaptı...
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gelişmekte olan diplomatik ilişkiler, gayrimenkul sektöründe de yeni kapılar açarak önemli fırsatları beraberinde getirmeye başladı. Suudi Arabistan yönetiminin yabancıların mülk edinmesine yönelik getirdiği yeni düzenlemeler neticesinde, belirlenen şartları yerine getiren Türk vatandaşları artık Mekke bölgesinde konut sahibi olma imkanına kavuştu. Bu kapsamda Türk girişimciler tarafından hayata geçirilen iki büyük proje ile toplamda 647 konutluk geniş bir portföyün oluşturulması hedefleniyor.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki dostane ilişkiler, bireysel ve toplumsal yaşamı doğrudan etkileyecek çeşitli girişimlerle genişleme gösteriyor. İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar ve inşa edilen konut projeleri, bu iki devlet arasındaki bağların toplumsal düzeyde daha da güçlenmesini sağlayacak temel alanlar olarak öne çıkıyor. Tarafların ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 8,6 milyar dolara ulaşırken; Ankara ve Riyad yönetimleri kısa vadede 10 milyar dolarlık, uzun vadede ise 30 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmi hedefi üzerinde birleşti. Bu büyük hedeflere ulaşılması için yürütülen çalışmaların en önemli başlıklarını müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yürütülen yatırımlar oluşturmaktadı
Mekke'de Konut Sahibi Olma Hayali Gerçekleşiyor Gayrimenkul alanında yaşanan bu son açılım, mevcut iş birliğine farklı bir boyut kazandırarak önemli bir dönüşümü tetikledi. Türkiye'den uzun yıllardır hac ve umre ibadetleri için ziyaret edilen Mekke'de mülk sahibi olma düşüncesi, pek çok aile için uzun süredir kurulmuş bir hayalin somut bir seçenek haline dönüşmüştür. Kutsal topraklara düzenli olarak gitmek, ailece kendi evlerinde konaklama imkanı elde etmek ve bu kutsal şehirle daha güçlü bir bağ kurmak isteyenler için bu yeni dönem kritik bir fırsat sunmaktadır. Yabancıların Mülk Edinme Koşulları ve Mevzuat Suudi Arabistan'ın yabancıların gayrimenkul edinmesine yönelik yayımladığı düzenleme, belirli coğrafi bölgelerde yabancıların mülk veya diğer ayni hakları elde etmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle Mekke ve Medine bölgelerinde yabancı gerçek kişilerin bu haklardan yararlanabilmesi için Müslüman olmaları şartı aranmaktadır. Türk vatandaşları da bu şartları karşılamaları durumunda başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Söz konusu işlemler, mülkiyetin satışa açıldığı bölgeler ve o bölgeler için belirlenen özel mülkiyet koşulları çerçevesinde yürütülmektedir. Dijital Kimlik ve Satın Alma Süreçleri Suudi Arabistan Genel Gayrimenkul Otoritesi (REGA) tarafından yayımlanan uygulama yönetmeliği, ülkede ikamet etmeyen yabancı bireylerin mülk edinme sürecinde bazı zorunluluklar getirmektedir. Bu kapsamda, mülk edinmeden önce dijital kimlik alınması, kişi adına Suudi Arabistan'da bir banka hesabı açılması ve bu dijital kimlikle bağlantılı bir Suudi telefon numarasının edinilmesi gerekmektedir. Başvuruların kurumun resmi elektronik portalı üzerinden yapıldığı bu süreçte, mali işlemler Suudi Merkez Bankası kurallarına uygun elektronik ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Mülkiyetin tescili ve tapu işlemlerinin tamamlanması ise gayrimenkul sicili üzerinde kaydedilmektedir.
İnşaat çalışmaları henüz tamamlanmadan satışa sunulan projelerde, REGA tarafından uygulanan WAFI sistemi devreye girmektedir. Bu sistem; proje lisansı, onaylı mimari planlar, teslim tarihlerini içeren sözleşmeler ve projeye özel banka güvence hesabı gibi temel unsurları içermektedir. Alıcılardan gelen ödemeler, sözleşmede belirtilen takvime ve inşaatın ilerleme durumuna göre bu güvence hesabına aktarılmaktadır. Bu sistem, yatırımcıların güvenliğini sağlamak adına kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye Menşeli Yeni Konut Projeleri Türkiye'den bu alanda yürütülen girişimler arasında Emrina ve Beyt Al Maqam firmalarının Mekke için hazırladığı iki büyük konut projesi öne çıkmaktadır. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre, Bayt Al Maqam Al Haram Residences ve Bayt Al Maqam Masar Tower projeleri dahilinde toplam 647 konutluk bir portföy oluşturulması hedeflenmektedir. Bu iki proje, Mekke'de mülk edinme arayışındaki kişilere farklı konum seçenekleri, bütçelere uygun çözümler ve çeşitli kullanım alternatifleri sunmayı amaçlamaktadır. > Bayt Al Maqam Al Haram Residences Detayları Mekke'nin Harem-i Şerif sınırları içerisinde planlanan Bayt Al Maqam Al Haram Residences projesi, 350 adet 1+1 ve 150 adet 2+1 olmak üzere toplam 500 konuttan meydana gelmektedir. Toplam 12 bin 570 metrekarelik bir arsa alanı üzerinde şekillenen projede, dairelerin net kullanım alanları 45 ve 65 metrekare olarak belirlenmiştir. Mobilyalı ve klimalı olarak teslim edilmesi planlanan bu konutlar, kutsal topraklarda kendi yaşam alanına sahip olmak isteyen aileler için önemli birer seçenek oluşturmaktadır. Konum Avantajları ve Servis Hizmetleri Proje sunumunda belirtildiği üzere, Mescid-i Haram'a kuş uçuşu yaklaşık 13 kilometre mesafede yer alan bu yerleşimde, konut sahipleri ve aileleri için düzenli servis hizmeti planlanmaktadır. Mekke'ye periyodik olarak ziyaretlerde bulunan aileler için kendi evlerinin düzenini koruyabilmek ve planlamalarını buna göre yapabilmek, projenin sunduğu temel avantajlar arasında yer almaktadır. Masar Tower ve Merkezi Konumun Getirdiği Kolaylıklar Masar Destination'ın birinci bölgesinde konumlandırılan Bayt Al Maqam Masar Tower projesi, merkezi konumuyla dikkat çekmektedir. Şirketin verilerine göre proje alanı, Mescid-i Haram'a yaklaşık 900 metre mesafede bulunmaktadır. Bu proje kapsamında 60, 90 ve 120 metrekare büyüklüklerinde toplam 147 konutluk bir portföy sunulması hedeflenmektedir. Hisseli Mülkiyet ve Esnek Yatırım Seçenekleri Mescid-i Haram'a çok yakın bir noktada mülk edinme imkanı, ulaşım kolaylığına önem veren aileler için büyük birer avantaj sağlamaktadır. Masar Tower projesinde, dairenin tamamının satın alınmasının yanı sıra hisseli mülkiyet seçenekleri de sunulmaktadır. Bu yaklaşım, farklı bütçelere ve kullanım ihtiyaçlarına sahip yatırımcıların projeye dahil olabilmesini sağlamaktadır. Mülkiyet payı, kişisel kullanım esasları ve ortak giderlere katılım gibi detaylar, resmi tescil ve sözleşme hükümleri dahilinde düzenlenecektir. Kiralama Yönetimi ve Gelir Paylaşımı Her iki projede de konut sahiplerinin mülklerinde bizzat konaklama yapabildikleri gibi, kullanmadıkları dönemlerde bu konutları profesyonel kiralama yönetimi sistemine dahil etme imkanı bulunmaktadır. Rezervasyon işlemleri, misafir kabulü, temizlik ve bakım hizmetlerinin tek bir çatı altında yürütüldüğü bu sistemde, kira gelirleri sözleşmelerde belirlenen kurallar çerçevesinde mülk sahipleriyle paylaşılacaktır. Bu model, kişisel kullanım ve ticari kiralama imkanını aynı konut bünyesinde birleştirmektedir. Ödeme Planı ve Mülkiyet Süreçleri Projeler için hazırlanan ödeme modelinde, yüzde 40 oranında bir peşinatın ardından kalan tutarın 36 aylık taksitlere bölünerek ödenmesi öngörülmektedir. Arsa ediniminden başlayarak ruhsatlandırma, inşaat ve teslim aşamalarına kadar tüm süreçler; ödeme ve mülkiyet işlemlerinin ilgili mevzuat ve resmi izinler dahilinde yürütüldüğü bir sistemle yönetilecektir. Stratejik Ortaklık ve Gelecek Vizyonu Mekke'de mülk edinme fırsatı, kutsal topraklarla olan bağlarını aile yaşamınıner bir parçası haline getirmek isteyenler için önemli bir kapı açmaktadır. Bayt Al Maqam Al Haram Residences ve Bayt Al Maqam Masar Tower projeleri, bu imkanı farklı konut ve kullanım modelleriyle somutlaştırmayı hedeflemektedir. Ailelerin aynı şehre, aynı bölgeye ve kendi mülklerine dönme imkanının sağlanması, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmanın toplumsal zeminini daha da güçlendirecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Kaynak: gazetegundem
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