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Gündem İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 367'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde siber suçlara yönelik 23 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

 

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bolu, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “satılık araç, düşük faizli kredi, araç kiralama ve kapora bedeli” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

 

Ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde; asayiş ve siber suçlar kapsamında bin 140, terör örgütlerine (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve diğer) yönelik ise 594 hesap ve şahıs belirlendi. Sosyal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 3 bin 572 hesap ve şahıs tespit edildi. Bin 312 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

 

Operasyonlar sonucunda; 2 milyon 448 bin 535 TL nakit para, çok sayıda silah ve fişek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile dijital materyale el konuldu. Çalışmalar kapsamında yakalanan 521 şüpheliden 367'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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