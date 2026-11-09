Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gözaltına alındı. Çevik 23 Eylül'de de gözaltına alınan isimler arasında yer almış, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.
Yüzbinlerce yatırımcının mağdur olmasına neden olan fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında; Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden uygulamaya konulmuştu. İki isim arasındaki tedbir kararları daha önce 9 Ekim tarihinde yeniden kaldırılmıştı.
Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almış, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.