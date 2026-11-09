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Yerel Jandarma okulların etrafında kuş uçurmuyor
Yerel

Jandarma okulların etrafında kuş uçurmuyor

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Jandarma okulların etrafında kuş uçurmuyor

Okulların etrafındaki güvenlik tedbirleri artırılırken, Kilis'te de jandarma ekipleri eğitim kurumlarının çevrelerinde adeta kuş uçurmuyor.

Valilik koordinasyonunda, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği ifade edildi.

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