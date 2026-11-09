MS ve birçoğu için bildiklerinizi unutun

PEON Kitap etiketiyle yayımlanan ve Kitapyurdu.com üzerinden temin edilebilen eser, Lyme hastalığından nöroimmünolojiye, kene ekolojisi ve epidemiyolojisinden mitokondri ile miyelin biyolojisine uzanan kapsamlı bir bilimsel iz sürme niteliği taşıyor. Arslan, kitabında MS’i inkâr etmiyor; hastayı yalnızca iki harfe indirgememeyi, tanı konulduktan sonra da hikâyeyi dinlemeyi savunuyor.

Kitap, okura şu temel soruları yöneltiyor: Lyme hastalığının kene ekolojisi ve epidemiyolojisi bize ne anlatır? Nöroborreliyoz hangi belirtilerle ortaya çıkar? Serolojik testler, Western blot ve MR neyi gösterir, neyi gösteremez? Bütün bu bulgular, multipl sklerozun ayırıcı tanısında nasıl birlikte okunmalıdır?

Arslan’a göre bazı dosyalar bir tanıyla, bazı sorular ise görünmez mühürlerle fazlasıyla erken kapatılır. Kimi cevaplar sessiz koridorlarda bekletilebilir. Ancak hakikat, bekletilmekle ortadan kalkmaz. Yazarın vurguladığı gibi: “Her negatif sonuç yokluk değildir. Her pozitif sonuç da tek başına hüküm değildir.”

Kitap bir reçete ya da mucize vaadi değil. Modern tıbbı reddetmeden, onu kendi kör noktalarına bakmaya çağıran bilimsel ve vicdani bir itiraz olarak öne çıkıyor. MS’ten ALS’ye, nöroborreliyozdan toksik yüklere, mitokondriden miyelin onarımına, bağırsak-bağışıklık ekseninden epigenetik yaşlanmaya kadar uzanan geniş bir çerçevede, hastalığı yalnızca adıyla değil; insanın bedeni, geçmişi, coğrafyası, enfeksiyonları, çevresel maruziyetleri ve bağışıklık hafızasıyla birlikte okuma çağrısı yapıyor.

Doç. Dr. Ferhat Arslan’ın kaleme aldığı bu 301 sayfalık eser, hekimlere tanı konulduktan sonra dosyayı kapatmadan önce bir kez daha düşünme imkânı sunarken; hasta ve hasta yakınlarına ise “Ya başka bir ihtimal daha varsa?” sorusunu açık tutmanın önemini hatırlatıyor. Bilginin, hekimlik vicdanının ve vazgeçilmeyen soruların kitabı olarak tanımlanan çalışma, modern tıbbın sınırlarını sorgulayan okurlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Tıbbın Körü ve Nemesis: Ne MS, Ne Sis?

Doç. Dr. Ferhat Arslan