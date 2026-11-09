  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya liderinden Terörsüz Türkiye için Latince mesaj! Festina lente İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor Günaydın Özgür! Her şey normale döndü Azerbaycan’ı hatırladı: Her türlü katkıya hazırmış! ABD’de asansörde kepazelik iddiası! Sarıgül rezillikte sınırları aşmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Oyunlara karşı dikkatli olmalıyız Antalya'da aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti İzmir'de demir-çelik fabrikasında şiddetli patlama Erhürman’dan 3’lü zirve öncesi açıklama! Dinamikleri değiştirecek yeni bir önerimiz var! İçişleri Bakanlığı nefes aldırmıyor! Siber suçlara 367 tutuklama Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 Zirvesi başladı
Kültür - Sanat MS ve birçoğu için bildiklerinizi unutun
Kültür - Sanat

MS ve birçoğu için bildiklerinizi unutun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
MS ve birçoğu için bildiklerinizi unutun

Modern tıbbın hastalıkları adlandırma, sınıflandırma ve tedavi etme konusundaki başarıları tartışılmaz. Ancak her tanı aynı zamanda bir sınır çizer. Bu sınır bazen hastayı aydınlatır, bazen de hikâyesini, maruziyetlerini ve sorulmamış sorularını erkenden susturur. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve akademisyen Doç. Dr. Ferhat Arslan’ın Tıbbın Körü ve Nemesis: Ne MS, Ne Sis? adlı kitabı, tam da bu noktadan yola çıkıyor.

PEON Kitap etiketiyle yayımlanan ve Kitapyurdu.com üzerinden temin edilebilen eser, Lyme hastalığından nöroimmünolojiye, kene ekolojisi ve epidemiyolojisinden mitokondri ile miyelin biyolojisine uzanan kapsamlı bir bilimsel iz sürme niteliği taşıyor. Arslan, kitabında MS’i inkâr etmiyor; hastayı yalnızca iki harfe indirgememeyi, tanı konulduktan sonra da hikâyeyi dinlemeyi savunuyor.

Kitap, okura şu temel soruları yöneltiyor: Lyme hastalığının kene ekolojisi ve epidemiyolojisi bize ne anlatır? Nöroborreliyoz hangi belirtilerle ortaya çıkar? Serolojik testler, Western blot ve MR neyi gösterir, neyi gösteremez? Bütün bu bulgular, multipl sklerozun ayırıcı tanısında nasıl birlikte okunmalıdır?

Arslan’a göre bazı dosyalar bir tanıyla, bazı sorular ise görünmez mühürlerle fazlasıyla erken kapatılır. Kimi cevaplar sessiz koridorlarda bekletilebilir. Ancak hakikat, bekletilmekle ortadan kalkmaz. Yazarın vurguladığı gibi: “Her negatif sonuç yokluk değildir. Her pozitif sonuç da tek başına hüküm değildir.”

 

Kitap bir reçete ya da mucize vaadi değil. Modern tıbbı reddetmeden, onu kendi kör noktalarına bakmaya çağıran bilimsel ve vicdani bir itiraz olarak öne çıkıyor. MS’ten ALS’ye, nöroborreliyozdan toksik yüklere, mitokondriden miyelin onarımına, bağırsak-bağışıklık ekseninden epigenetik yaşlanmaya kadar uzanan geniş bir çerçevede, hastalığı yalnızca adıyla değil; insanın bedeni, geçmişi, coğrafyası, enfeksiyonları, çevresel maruziyetleri ve bağışıklık hafızasıyla birlikte okuma çağrısı yapıyor.

Doç. Dr. Ferhat Arslan’ın kaleme aldığı bu 301 sayfalık eser, hekimlere tanı konulduktan sonra dosyayı kapatmadan önce bir kez daha düşünme imkânı sunarken; hasta ve hasta yakınlarına ise “Ya başka bir ihtimal daha varsa?” sorusunu açık tutmanın önemini hatırlatıyor. Bilginin, hekimlik vicdanının ve vazgeçilmeyen soruların kitabı olarak tanımlanan çalışma, modern tıbbın sınırlarını sorgulayan okurlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Tıbbın Körü ve Nemesis: Ne MS, Ne Sis?
Doç. Dr. Ferhat Arslan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MS hastalığın adı

MS (Emes) hastalığı, merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilikte vücudun diğer bölümleri arasında iletişimi sağlayan miyelin kılıfının hastalığıdır. diye başlıyorlar. ama kılıf niye hasar görüyor anlatmıyorlar.. Birçok proesörümüz var. Mefkure Eraksoy.. Rana Karabudak. Ayşe Kocaman Sağduyu, Uzm. Dr. Onat Demirci Uzm. Dr. Onat Demirci, Uzm. Dr. Jale Ağaoğlu Uzm. Dr. Jale Ağaoğlu, Prof. Dr. Azize Esra Gürsoy. Bunlar elele verseler, bu hastalığın sebeblerini bulmak için devletten de imkan isteseler. ne güzel olur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23