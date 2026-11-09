Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bozkurt ilçesindeki Deresökü Orman Parkı'nda da mevsimin ilk karı güzel görüntüler oluşturdu.
Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz'ün eteklerinde yer alan ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki 1250 metre rakımlı orman parkının beyaz örtüyle buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Parkın içerisinde bulunan göletin yüzeyi de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.
Doğada oluşan manzaralar dron kamerasıyla kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23