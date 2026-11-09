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Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

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AA Giriş Tarihi:

Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

#1
Foto - Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Bozkurt ilçesindeki Deresökü Orman Parkı'nda da mevsimin ilk karı güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz'ün eteklerinde yer alan ​​​​​​​ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki 1250 metre rakımlı orman parkının beyaz örtüyle buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.

#4
Foto - Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Parkın içerisinde bulunan göletin yüzeyi de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.

#5
Foto - Anadolu'nun gözbebeği Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Doğada oluşan manzaralar dron kamerasıyla kaydedildi.

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