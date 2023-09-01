Dünyanın en gelişmiş teleskobuna hacker saldırısı

Astronomi çalışmaları son dönemlerde büyük bir hızla devam ediyor. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre hackerların bunda da gözü var. Dünyanın önde gelen astronomik gözlemevlerinden bazıları geçici kapanmalarla karşı karşıya kaldı. Bunun sonucunda dünyanın en gelişmiş teleskop operasyonları siber saldırı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

NOIRLab, tedbir olarak internet sitesini çevrim dışına aldı!

Küresel astronomi araştırmalarında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Gemini Gözlemevi, büyük bir sorunlar karşı karşıya kaldı. Dünyanın önde gelen bazı gözlemevleri siber saldırı olduğunu bildirdi. Bunun sonucunda ise bazı teleskopların kullanımı da durdu.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın bünyesindeki Ulusal Optik-Kızılötesi Astronomi Araştırma Laboratuvarı (NOIRLab), saldırıların Hawaii’deki Gemini Kuzey Teleskobu ve Şili’deki Gemini Güney Teleskobu’nu etkilediğini ve bu teleskoplardaki operasyonları geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

NOIRLab tarafından gelen açıklamaya göre teleskopları kullanılabilir hale getirmek için siber güvenlik uzmanları çalışmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra bu saldırının nereden kaynaklandığı ve neden yapıldığı ise henüz belli değil.

“Tüm astronomi topluluğu gibi biz de bazı teleskoplarımızın şu anda gözlem yapmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Neyse ki bazı teleskopları çevrim içi tutabildik ve kişisel geçici çözümlerle veri toplayabildik.”

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Tüm bu saldırıların ardından tedbir olarak NOIRLab, Gemini internet sitesi çevrim dışına aldı. Ayrıca güvenlik endişesinden dolayı NOIRLab, siber saldırı hakkında çok fazla detay vermedi. Astronomik gözlemevleri daha öncesinde de siber saldırının hedefinde oldu.