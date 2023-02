Dünyanın en büyük bağış kampanyası ile Türkiye'nin en büyük bağış kampanyasını karşılaştırdık. Rakamları görünce siz de "İşte Türk milletinin farkı bu" diyeceksiniz

Dünyada yardım için en geniş katılımlı canlı yardım (Live Aid) kampanyası 13 Temmuz 1985 tarihinde gerçekleşti.



Çok mekanlı yardım konseri ve müzik temelli bağış toplama girişiminin başında iki şarkıcı; Bob Geldof ve Midge Ure vardı. Amaç, Etiyopya’daki kıtlığın giderilmesi için para toplamaktı. Yaşanan kıtlık, 400.000 den fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Mick Jagger, David Bowie gibi çok şarkıcı koroda şarkı söyledi: “We Are The World”

Live Aid, yaklaşık 72 bin kişinin katıldığı Londra'daki Wembley Stadyumu ile 89 bin 484 kişinin katıldığı Philadelphia'daki John F. Kennedy Stadyumu’nda eş zamanlı olarak düzenlendi.

Aynı gün Sovyetler Birliği, Kanada, Japonya, Yugoslavya, Avusturya, Avustralya ve Batı Almanya gibi diğer ülkelerde de girişimden ilham alan konserler düzenlendi. Amerika'da ABC, İngitere’de BBC’nin başını çektiği tüm zamanların en büyük uydu bağlantılarından ve televizyon yayınlarından biriydi; 150 ülkede tahmini 1,9 milyar izleyici, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı olan canlı yayını izledi.

KİMLER SAHNEYE ÇIKTI

İngiltere'deki sahnede; Phil Collins, Paul Young, U2, Queen, David Bowie, The Who, Elton John gibi duayenler ve daha niceleri sahne aldı.Onları izleyenler arasında ise henüz evliliklerinin ilk yıllarında olan Prenses Diana ve Prens Charles bile bulunuyordu.

ABD ayağının ise İngiltere’den aşağı kalır yanı yoktu. Billy Ocean, Black Sabbath, Rick Springfield, The Beach Boys, Madonna, The Cars, Neil Young, Led Zeppelin, Bob Dylan, Tina Turner sahneye çıkan isimlerden sadece bazıları idi.

NE KADAR PARA TOPLANDI

Bob Geldof, Londra'daki konserden yaklaşık yedi saat sonra, şimdiye kadar ne kadar para toplandığını sordu; kendisine 1,2 milyon sterlin söylendi.

Geldof konserde İrlanda Cumhuriyeti'nin ciddi bir ekonomik durgunluk içinde olmasına rağmen kişi başına en fazla bağışı yapan ülke olduğunu belirtti.

En büyük bağış, Geldof ile bir telefon görüşmesinde 1 milyon sterlin bağışta bulunan Dubai'nin yönetici ailesinin bir parçası olan Raşit bin Said Al Maktum'dan geldi.

Ertesi gün, haberlerde 40 ila 50 milyon sterlin arasında para toplandığı bildirildi.

Daha sonra konserlerin doğrudan bir sonucu olarak kıtlıktan kurtulmak için toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin toplandığı tahmin edildiği açıklandı.

Live Aid sonunda, Afrika ulusları için kıtlık yardımı için 127 milyon dolar (günümüz kuruyla 350 milyon dolar) topladığını söyledi.

Paranın ne kadar toplandığı ve ne kadarının Afrika'ya gönderildiği hep tartışma konusu oldu.



YA TÜRKİYE

Türkiye Tek Yürek ortak deprem yayınında toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı. İş, sanat, siyaset ve spor camiasından önemli isimlerin bağış yaptığı gecede toplam 9 milyon 10 TL ise SMS bağışı yapıldı.

Bu bağış tutarı dövize çevrildiğinde şu rakama ulaşılıyor:

6 milyar 107 milyon 208 bin 337,05 doları…

5 milyar 706 milyon 462 bin 42,52 euro…

5 milyar 75 milyon 7 bin 594,63 sterlin…

Yani, dünyada toplanan en büyük bağış tutarı bu!

Kamu kuruluşlarının nakdi yardımı çıkarılsa bile bağışlar dünya rekoru kırdı.

Türk insanı yardımseverlikte dünyaya örnek oldu.



