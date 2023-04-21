Dünyada geniş yankı buldu! Bakın nereden geliyor... Dünya basını öğrenince çok şaşıracak...

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı devreye sokması, uluslararası yayın organlarında geniş yer buldu. Fransız basını, Karadeniz gazının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük projelerinden birisi olduğunu yazdı. Amerikan medyası, "Erdoğan bir yıl boyunca doğal gaz faturalarında indirim sözü verdi." ifadesini kullandı.

Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı karaya ulaştı. İlk ateş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam yakıldı. Yerli gaz dünya basınında da geniş yankı buldu.

Rus basını, "Erdoğan, Türkiye'ye Karadeniz gazı sevkiyatını başlattı" manşetini kullandı. Haberlerde Türkiye'nin kendi gazını üreteceği, Türk halkının Karadeniz`den çıkarılan gazı indirimli ya da kısmen ücretsiz olarak alacağı yazıldı. TRT Haber'e göre;

Azerbaycan Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Karadeniz gazı enerji alanında bağımlılıktan kurtaracak" sözlerini manşetine taşıdı. Yeni Musavvat gazetesi, doğal gazın bir ay ücretsiz olacağını okuyucularına duyurdu.

Amerikan yayın organı Bloomberg, Karadeniz gazının devreye alınmasına ilişkin haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hane halklarına bir yıl boyunca doğal gaz faturalarında indirim sözü verdi" ifadesini kullandı.

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Belçika devlet televizyon kanalı RTBF, haberi, "Türkiye, 2020`de keşfedilen doğal gaz sahasında üretime başladı" başlığıyla paylaştı.

Fransız basınında yer alan haberde, "Erdoğan Karadeniz'den ilk gaz sevkiyatını başlattı" manşeti atıldı. Haberde gelişmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen büyük projelerin arasında yer aldığı vurgulandı.

Yunan Kathimerini gazetesi de haberi "Türkiye hedeflerine ulaşıyor" başlığıyla verdi.