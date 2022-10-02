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Ekonomi Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var
Ekonomi

Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var

Son yıllarda saç ekimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelen Türkiye'ye dış ülkelerden sağlık turizmi konusunda inanılmaz bir talep oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 17:11:00 -
Dünyada 10 bin euro, Türkiye'de bin euro! Güney Kore, ABD, Çin ve Brezilya’dan inanılmaz talep var

Luvimed Sağlık Direktörü Recep Sekban, dünyada saç ektiren her 10 kişiden 4’ünün Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye’nin son yıllarda dünyanın önemli sağlık turizmi noktalarından biri haline gelmesiyle birlikte saç ekiminde tercih edilme oranında ciddi artış görüldü. Saç ekiminde dünyada marka haline gelen Türkiye’de faaliyet gösteren Luvimed’in sağlık direktörü Recep Sekban, yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde saç ektiren her 10 kişiden 4’ünün Türkiye’yi tercih ettiğini belirtti. Sekban, “Türkiye bu alanda yaptığı yatırımlar ve uygun fiyatıyla dünyanın gözdesi olmuş ve saç ekim merkezlerinin kalitesiyle de adından çok söz ettirir hale gelmiştir. Özellikle İspanya, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi saç ekimi için ülkemizi tercih ediyor. Amerika’dan bile birçok insan saç ekimi için ülkemize gelerek işlemlerini burada yaptırıyor. Çünkü Amerika ve Avrupa’da saç ektirmek isteyen biri Türkiye’de bin, bin 500 euro öderken kendi ülkelerinde bu rakam 10 bin eurolara kadar çıkıyor. Türkiye’deki uzmanlar da her geçen gün bu konuda kendilerini geliştirip bir üst seviyeye taşıyarak diğer ülkelere göre daha kaliteli hizmet sunuyorlar” dedi.

“Ülkemize çok güveniyorlar”

Şu anda Türkiye'nin dünyada saç ekimi, estetik cerrahi, göz, diş işlemleri konusunda zirvede olduğuna da değinen Sekban, “İlk başlarda sadece Arap yarımadasından çok ciddi bir talep vardı. Son yıllarda Avrupa ülkelerinden İspanya, Almanya, Portekiz ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden Güney Kore'den, Amerika'dan, Çin'den, Türkiye'ye çok ciddi talep var. Bu konuda ülkemize çok güveniyorlar. O yüzden Türkiye'yi tercih ediyorlar. Şu anda ülkemizde en çok Brezilya'nın adı geçiyor” ifadelerini kullandı.

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