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Kültür - Sanat Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana'nın ruhunu AKM ve CSO ADA Ankara sahnelerine taşıyacak.
Kültür - Sanat

Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana'nın ruhunu AKM ve CSO ADA Ankara sahnelerine taşıyacak.

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Dünyaca ünlü Strauss Philharmonie Viyana'nın ruhunu AKM ve CSO ADA Ankara sahnelerine taşıyacak.

Strauss Philharmonie’nin sergilediği Strauss Concert Show, 12 Ekim Pazartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü ise AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Konserler, Viyana’nın zarafetini, neşesini ve klasik müzik geleneğini Johann Strauss’un ölümsüz eserleri eşliğinde Ankara ve İstanbul’a taşıyacak.

Strauss Philharmonie’nin sergilediği Strauss Concert Show, 12 Ekim Pazartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü ise AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Konserler, Viyana’nın zarafetini, neşesini ve klasik müzik geleneğini Johann Strauss’un ölümsüz eserleri eşliğinde Ankara ve İstanbul’a taşıyacak. Avrupa’nın farklı kentlerinde dinleyicilerle buluşan Strauss Philharmonie, Strauss Concert Show ile Viyana’nın müzik kültürünü Türkiye’ye taşıyor. Vinicius Kattah yönetimindeki 15 usta müzisyen ve virtüöz bir soprano, “Valsler Kralı” Johann Strauss’un eserleri başta olmak üzere klasik müzik repertuvarından seçkin besteleri seslendirecek. Programda “Mavi Tuna” ve “Radetzky Marşı” gibi dünya çapında tanınan eserlerin yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár’ın klasikleşmiş besteleri de yer alacak. Zarif konser kostümleriyle sahne alacak orkestra ve soprano, Viyana repertuvarının seçkin örneklerini güçlü bir sahne performansıyla sanatseverlerle buluşturacak. Konserin müzikal atmosferi, sunucunun mizahla harmanlanan anlatımları ve eğlenceli anekdotlarıyla zenginleşecek.

Strauss Concert Show, klasik müzik repertuvarını görsel ve sahne unsurlarıyla bir araya getiren dinamik bir gösteri olarak izleyicilere sunulacak. Strauss Concert Show, Viyana’nın müzikal atmosferini Türkiye’nin iki önemli sanat merkezinde sanatseverlerle buluşturacak. Musicarium ve Y Kültür Sanat tarafından organize edilen konser, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Biletleri CSO Ada Ankara, AKM İstanbul, Biletinial, Biletix web sitelerinden veya CSO Ada Ankara ve AKM İstanbul gişelerinden temin edebilirsiniz.

 

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